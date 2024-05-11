Парламент планирует установить штрафы в размере от 850 до 1 700 гривен для родителей, не соблюдающих обязанности по образованию и воспитанию своих несовершеннолетних детей. Согласно объявленному проекту закона, эта инициатива будет рассматриваться на втором чтении Верховной Радой. УНН сообщает об этом, ссылаясь на проект заседания ВР и номер законопроекта №9390.

Согласно проекту закона, родителей или лиц, их заменяющих, будут штрафовать за уклонение от обеспечения обучения и воспитания своих малолетних или несовершеннолетних детей, причем сумма штрафа составит от 850 до 1700 гривен.

Ранее Politeka также писала о военной с тремя детьми, ставшей заложницей бюрократии. Речь идет о военнослужащей Евгении Колесниченко, которая недавно хотела получить кредит на приобретение жилья для своих троих детей с помощью программы "Еселя".

Кредит женщине не дают, аргументируя это тем, что она получила компенсацию за гибель мужчины. Другой аргумент – она мобилизована, а не подписывала контракт. Однако суммы компенсации, по ее словам, не хватает на покупку жилья, ведь ей принадлежит только треть средств, разбитых на четыре года. Остальные же деньги принадлежит родителям мужчины и являются замороженными.

Евгения обратилась за консультацией к юристам, чтобы разобраться, почему она не может получить государственный кредит. Ответ, который они ему дали, можно узнать в статье.

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