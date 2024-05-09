Морква є основним продуктом у городі навіть у прохолодну погоду та її дуже легко вирощувати.
Де вирощувати моркву? Хоча морква зростатиме у важкій глині, найкраще вона росте на легких піщаних ґрунтах.
Грунт повинен бути без каміння і не надто багатим — і те, й інше призведе до «розвилки» моркви, тому уникайте необробленної землі, на якій ви плануєте сіяти моркву наступного сезону.
Як і для багатьох культур, моркви найкраще підійде відкрита сонячна ділянка.
Весняну посадку моркви можна проводити, як тільки грунт досить розмерзне, щоб її можна було розпушити при роботі, часто за два-чотири тижні до останніх заморозків.
Сійте тонким шаром на свіжому повітрі навесні. Якщо ви будете виробляти новий посів моркви у відкритий ґрунт кожні кілька тижнів до кінця червня, ви будете добре забезпечені протягом усього року.
У яку б пору року ви не вирощували, насіння моркви сійте тонким шаром, глибиною близько 1 см, з відстанню 15-20 см між рядами.
Регулярно прополюйте посіви моркви, намагаючись не надто потривожити коріння. Хороша мульча допоможе зберегти вологу та захиститися від бур'янів – у суху погоду саджанці моркви добре поливайте.
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