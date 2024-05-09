Морковь — это одна из культур, которую рекомендуется выращивать из семян, вы также можете купить крошечные растения, но запах поврежденных листьев привлекает вредителей.

Морковь является основным продуктом в огороде даже в прохладную погоду и ее очень легко выращивать.

Где выращивать морковь? Хотя морковь будет расти в тяжелой глине, лучше всего она растет на легких песчаных почвах.

Почва должна быть без камней и не слишком богатой — и то, и другое приведет к «развилке» моркови, поэтому избегайте необработанной земли, на которой вы планируете сеять морковь в следующем сезоне.

Как и для многих культур, моркови лучше всего подойдет открытый солнечный участок.

Весеннюю посадку моркови можно проводить, как только почва достаточно оттает, чтобы ее можно было разрыхлить при работе, часто за две-четыре недели до последних заморозков.

Сейте тонким слоем на открытом воздухе весной. Если вы будете производить новый посев моркови в открытый грунт каждые несколько недель до конца июня, вы будете хорошо обеспечены в течение всего года.

В какое бы время года вы ни выращивали, семена моркови сейте тонким слоем, глубиной около 1 см, с расстоянием 15–20 см между рядами.

Регулярно пропалывайте посевы моркови, стараясь не слишком потревожить корни. Хорошая мульча поможет сохранить влагу и защититься от сорняков – в сухую погоду саженцы моркови хорошо поливайте.

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