Українців попереджають про нову небезпеку та інформують, що необхідно зробити, щоб вберегтися від біди.

Термінове попередження про небезпечні метеорологічні явища в столиці зробили в КМДА, пише Politeka.net.

«У найближчі 2-3 години, з утриманням до кінця доби 7 травня в столиці очікується гроза та шквальні пориви вітру 15-20 метрів на секунду», - йдеться у заяві.

Оголошено І рівень небезпечності.

«Будьте уважні та обережні!», - закликають мешканців столиці.

Також людей просять не лякатися звуків грому і дотримуватись безпекових правил.

Так, не слід залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж.

«Щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках», - порадили у КМДА.

Людям також радять прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Температура в Києві вдень буде 18-20 тепла, очкуються короткочасні дощі і гроза.

Додамо, тим часом мешканців Дніпропетровщини попереджають про надзвичайну (V класу) пожежну небезпеку 7 травня.

Вдень в регіоні очікують пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).

Останні новини України:

Загроза Києву: зроблено термінове попередження про події у найближчі дні.

Зачиняйте вікна: аварія виявилася серйозною, небо почорніло.

Частина будинку впала після вибуху в центрі Чернігова: що відомо на зараз.