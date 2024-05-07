Термінове попередження про небезпечні метеорологічні явища в столиці зробили в КМДА, пише Politeka.net.
«У найближчі 2-3 години, з утриманням до кінця доби 7 травня в столиці очікується гроза та шквальні пориви вітру 15-20 метрів на секунду», - йдеться у заяві.
Оголошено І рівень небезпечності.
«Будьте уважні та обережні!», - закликають мешканців столиці.
Також людей просять не лякатися звуків грому і дотримуватись безпекових правил.
Так, не слід залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж.
«Щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках», - порадили у КМДА.
Людям також радять прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
Температура в Києві вдень буде 18-20 тепла, очкуються короткочасні дощі і гроза.
Додамо, тим часом мешканців Дніпропетровщини попереджають про надзвичайну (V класу) пожежну небезпеку 7 травня.
Вдень в регіоні очікують пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Рівень небезпечності 1 (жовтий).
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