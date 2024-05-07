Украинцев предупреждают о новой опасности и информируют, что необходимо сделать, чтобы уберечься от беды.

Срочное предупреждение об опасных метеорологических явлениях в столице сделали в КГГА, пишет Politeka.net.

"В ближайшие 2-3 часа, с сохранением до конца суток 7 мая в столице ожидается гроза и шквальные порывы ветра 15-20 метров в секунду", - говорится в заявлении.

Объявлен I уровень опасности.

«Будьте внимательны и осторожны!» - призывают жителей столицы.

Также людей просят не пугаться звуков грома и соблюдать правила безопасности.

Так, не следует оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей.

«Плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах», – посоветовали в КГГА.

Людям также советуют убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Температура в Киеве днем ​​будет 18-20 тепла, ожидаются кратковременные дожди и гроза.

Тем временем жителей Днепропетровщины предупреждают о чрезвычайной (V класса) пожарной опасности 7 мая.

Днем в регионе ожидается порывы юго-западного ветра 15-20 м/с. Уровень опасности 1 (желтый).

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