Поліція розслідує обставини вибуху в приміщенні банку в центрі українського міста Чернігів.

Вибух стався сьогодні близько 4-ї ранку, пише Politeka.net з посиланням на поліцію.

«Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена», - розповіли правоохоронці.

Постраждалих людей немає.

Нині на місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції.

На кадрах з місця можна побачити, що внаслідок вибуху частина будівлі впала на припарковане поруч авто.

"Банк лупонув зсередини, винесло стіни і кришу все валяється на Мазепи, живу під банком. Вибух був міцний, це точно не бойлер, спочатку здалося що приліт, але не було вибухової хвилі",

"Підрив",

"Дикий Захід", - обговорюють вибух місцеві мешканці.

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