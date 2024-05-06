Вибух стався сьогодні близько 4-ї ранку, пише Politeka.net з посиланням на поліцію.
«Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена», - розповіли правоохоронці.
Постраждалих людей немає.
Нині на місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції.
На кадрах з місця можна побачити, що внаслідок вибуху частина будівлі впала на припарковане поруч авто.
"Банк лупонув зсередини, винесло стіни і кришу все валяється на Мазепи, живу під банком. Вибух був міцний, це точно не бойлер, спочатку здалося що приліт, але не було вибухової хвилі",
"Підрив",
"Дикий Захід", - обговорюють вибух місцеві мешканці.
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