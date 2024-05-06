Полиция расследует обстоятельства взрыва в помещении банка в центре города Чернигова.

Взрыв произошел сегодня около 4 утра, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию.

«В результате взрыва произошел пожар, здание повреждено», - рассказали правоохранители.

Пострадавших нет.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, руководство ГУНП в Черниговской области и Черниговского райуправления полиции.

На кадрах с места можно увидеть, что в результате взрыва часть здания упала на припаркованный рядом автомобиль.

"Банк лупанул изнутри, вынесло стены и крышу все валяется на Мазепы, живу под банком. Взрыв был крепкий, это точно не бойлер, сначала показалось что прилет, но не было взрывной волны",

"Подрыв",

"Дикий Запад", - обсуждают взрыв местные жители.

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