Існують три прості кроки, застосувавши які ви зможете очистити будь-які шпалери.

Як очистити целюлозні, тканині, бамбукові, гібридні або знімні шпалери:

Ці шпалери дуже чутливі до води. Вам потрібно просто прибрати пил і, можливо, легко пропилососити, замість того, щоб використовувати будь-який продукт або розчин для вологого прибирання.

  • Щоб очистити шпалери, використовуйте серветку з мікрофібри та витріть стіни, обклеєні шпалерами, добре, ретельно протирайте пилу приблизно один раз на місяць.
  • Ви також можете пропилососити стіни за допомогою подовжувальної щітки. Будьте уважні, щоб не почистити стіну подовжувачем із щетиною. Ви просто хочете відсмоктувати пил, а не чистити.
  • Витираючи пил або пилососивши шпалери, завжди починайте зверху й рухайтеся вниз.

шпалери

Як очистити вінілові і склопластикові шпалер:

Ці типи шпалер набагато довговічніші і витримують більш глибоке очищення. І все-таки найкраще очистити шпалери неабразивними хімічними засобами та використовувати м’які ганчірки (в ідеалі з мікрофібри) або губки.

  1. Пил
  • Завжди очищайте шпалери від пилу перед миттям, щоб видалити бруд або павутину.
  • Використовуючи серветку з мікрофібри витріть стіни, обклеєні шпалерами, добре, ретельно протирайте пилу приблизно один раз на місяць.
  • Ви також можете пропилососити стіни за допомогою подовжувальної щітки. Будьте уважні, щоб не почистити стіну подовжувачем із щетиною. Ви просто хочете відсмоктувати пил, а не чистити.
  • Витираючи пил або пилососивши шпалери, завжди починайте зверху й рухайтеся вниз.
  1. Мило + вода
  • Час для глибокого очищення. Змішайте пару крапель засобу для миття посуду у відро теплої води.
  • Занурте ганчірку з мікрофібри або м’яку губку у відро і добре відіжміть.
  • Протирайте шпалери зверху вниз, часто промиваючи і віджимаючи ганчірку.
  • Навіть якщо є плями або плями, не тріть їх занадто сильно. Просто обережно протріть зверху вниз.
  • Дайте стінам висохнути або промокніть їх чистим рушником.
  1. Точкове лікування плям
  • Для плям і плям краще спробувати визначити, що це таке, перш ніж братися за це.
  • Щоб змінити колір від слідів рук, спробуйте обережно потерти пляму гумовою гумкою або скибочкою звичайного білого хліба. Ми знаємо, це абсолютно дивно, але повірте нам.
  • Плями від води або жиру можна спробувати промокнути ватним тампоном, змоченим у розчині відбілювача або перекису водню, і залишити на 5–10 хвилин. Потім протріть це місце вологою губкою.
    • Попередження: залежно від матеріалу та кольору шпалер це може спричинити подальше знебарвлення. Найкраще випробувати цю техніку на невеликій, непомітній ділянці шпалер, перш ніж братися за неї.
  • Для усунення плісняви, спричиненої водою на вінілових шпалерах , змішайте рівну частину теплої води та білого оцту. Нанесіть на проблемну пляму та залиште на 5–10 хвилин, перш ніж протерти її вологою губкою.
    • Ви також ризикуєте знебарвити шпалери кислим оцтом, тому спочатку проведіть пробний запуск на невеликій плямі.
  • Для видалення плям бруду на шпалерах зі скловолокна змішайте рівну частину теплої води та білого оцту. Нанесіть на проблемну пляму та залиште на 5–10 хвилин, а потім протріть її вологою губкою.
    • Знову ж таки, ви можете ще більше знебарвити шпалери кислим оцтом, тому краще спочатку зробити пробний запуск на невеликій плямі.

шпалери

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