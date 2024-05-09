Існують три прості кроки, застосувавши які ви зможете очистити будь-які шпалери.
Як очистити целюлозні, тканині, бамбукові, гібридні або знімні шпалери:
Ці шпалери дуже чутливі до води. Вам потрібно просто прибрати пил і, можливо, легко пропилососити, замість того, щоб використовувати будь-який продукт або розчин для вологого прибирання.
- Щоб очистити шпалери, використовуйте серветку з мікрофібри та витріть стіни, обклеєні шпалерами, добре, ретельно протирайте пилу приблизно один раз на місяць.
- Ви також можете пропилососити стіни за допомогою подовжувальної щітки. Будьте уважні, щоб не почистити стіну подовжувачем із щетиною. Ви просто хочете відсмоктувати пил, а не чистити.
- Витираючи пил або пилососивши шпалери, завжди починайте зверху й рухайтеся вниз.
Як очистити вінілові і склопластикові шпалер:
Ці типи шпалер набагато довговічніші і витримують більш глибоке очищення. І все-таки найкраще очистити шпалери неабразивними хімічними засобами та використовувати м’які ганчірки (в ідеалі з мікрофібри) або губки.
- Пил
- Завжди очищайте шпалери від пилу перед миттям, щоб видалити бруд або павутину.
- Використовуючи серветку з мікрофібри витріть стіни, обклеєні шпалерами, добре, ретельно протирайте пилу приблизно один раз на місяць.
- Ви також можете пропилососити стіни за допомогою подовжувальної щітки. Будьте уважні, щоб не почистити стіну подовжувачем із щетиною. Ви просто хочете відсмоктувати пил, а не чистити.
- Витираючи пил або пилососивши шпалери, завжди починайте зверху й рухайтеся вниз.
- Мило + вода
- Час для глибокого очищення. Змішайте пару крапель засобу для миття посуду у відро теплої води.
- Занурте ганчірку з мікрофібри або м’яку губку у відро і добре відіжміть.
- Протирайте шпалери зверху вниз, часто промиваючи і віджимаючи ганчірку.
- Навіть якщо є плями або плями, не тріть їх занадто сильно. Просто обережно протріть зверху вниз.
- Дайте стінам висохнути або промокніть їх чистим рушником.
- Точкове лікування плям
- Для плям і плям краще спробувати визначити, що це таке, перш ніж братися за це.
- Щоб змінити колір від слідів рук, спробуйте обережно потерти пляму гумовою гумкою або скибочкою звичайного білого хліба. Ми знаємо, це абсолютно дивно, але повірте нам.
- Плями від води або жиру можна спробувати промокнути ватним тампоном, змоченим у розчині відбілювача або перекису водню, і залишити на 5–10 хвилин. Потім протріть це місце вологою губкою.
- Попередження: залежно від матеріалу та кольору шпалер це може спричинити подальше знебарвлення. Найкраще випробувати цю техніку на невеликій, непомітній ділянці шпалер, перш ніж братися за неї.
- Для усунення плісняви, спричиненої водою на вінілових шпалерах , змішайте рівну частину теплої води та білого оцту. Нанесіть на проблемну пляму та залиште на 5–10 хвилин, перш ніж протерти її вологою губкою.
- Ви також ризикуєте знебарвити шпалери кислим оцтом, тому спочатку проведіть пробний запуск на невеликій плямі.
- Для видалення плям бруду на шпалерах зі скловолокна змішайте рівну частину теплої води та білого оцту. Нанесіть на проблемну пляму та залиште на 5–10 хвилин, а потім протріть її вологою губкою.
- Знову ж таки, ви можете ще більше знебарвити шпалери кислим оцтом, тому краще спочатку зробити пробний запуск на невеликій плямі.
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