Ви можете очистити будь-які шпалери у своєму домі, якщо спробуєте використати ці прості кроки.

Існують три прості кроки, застосувавши які ви зможете очистити будь-які шпалери.

Як очистити целюлозні, тканині, бамбукові, гібридні або знімні шпалери:

Ці шпалери дуже чутливі до води. Вам потрібно просто прибрати пил і, можливо, легко пропилососити, замість того, щоб використовувати будь-який продукт або розчин для вологого прибирання.

Щоб очистити шпалери, використовуйте серветку з мікрофібри та витріть стіни, обклеєні шпалерами, добре, ретельно протирайте пилу приблизно один раз на місяць.

Ви також можете пропилососити стіни за допомогою подовжувальної щітки. Будьте уважні, щоб не почистити стіну подовжувачем із щетиною. Ви просто хочете відсмоктувати пил, а не чистити.

Витираючи пил або пилососивши шпалери, завжди починайте зверху й рухайтеся вниз.

Як очистити вінілові і склопластикові шпалер: Ці типи шпалер набагато довговічніші і витримують більш глибоке очищення. І все-таки найкраще очистити шпалери неабразивними хімічними засобами та використовувати м’які ганчірки (в ідеалі з мікрофібри) або губки. Пил Завжди очищайте шпалери від пилу перед миттям, щоб видалити бруд або павутину.

Використовуючи серветку з мікрофібри витріть стіни, обклеєні шпалерами, добре, ретельно протирайте пилу приблизно один раз на місяць.

Ви також можете пропилососити стіни за допомогою подовжувальної щітки. Будьте уважні, щоб не почистити стіну подовжувачем із щетиною. Ви просто хочете відсмоктувати пил, а не чистити.

Витираючи пил або пилососивши шпалери, завжди починайте зверху й рухайтеся вниз. Мило + вода Час для глибокого очищення. Змішайте пару крапель засобу для миття посуду у відро теплої води.