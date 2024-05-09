Вы можете очистить любые обои в своем доме, если попытаетесь использовать эти простые шаги.

Существуют три простых шага, применив которые вы сможете очистить любые обои .

Как очистить целлюлозные, ткани, бамбуковые, гибридные или съемные обои:

Эти обои очень чувствительны к воде. Вам нужно просто убрать пыль и, возможно, легко пропылесосить, вместо того чтобы использовать любой продукт или раствор для влажной уборки.

Чтобы очистить обои, используйте салфетку из микрофибры и протрите стены, оклеенные обоями, хорошо, тщательно протирайте пыль примерно один раз в месяц.

Вы также можете пропылесосить стены с помощью удлинительной щетки. Будьте внимательны, чтобы не почистить стену удлинителем со щетиной. Вы просто хотите отсасывать пыль, а не чистить.

Вытирая пыль или пылесосив обои, всегда начинайте сверху и двигайтесь вниз.

Как очистить виниловые и стеклопластиковые обои: Эти типы обоев гораздо более долговечны и выдерживают более глубокую очистку. И все же лучше очистить обои неабразивными химическими средствами и использовать мягкие тряпки (в идеале из микрофибры) или губки. Пыль Всегда очищайте обои от пыли перед мытьем, чтобы удалить грязь или паутину.

Используя салфетку из микрофибры вытрите стены, оклеенные обоями, хорошо тщательно протирайте пилу примерно один раз в месяц.

Вы также можете пропылесосить стены с помощью удлинительной щетки. Будьте внимательны, чтобы не почистить стену удлинителем со щетиной. Вы просто хотите отсасывать пыль, а не чистить.

Вытирая пыль или пылесосив обои, всегда начинайте сверху и двигайтесь вниз. Мило + вода Время для глубокой очистки. Смешайте пару капель моющего средства в ведро теплой воды.