Що робити, якщо телефон не ловить мережу: інструкція від фахівців

Мобільне покриття сьогодні охоплює практично всі місця, хоч і не скрізь, та все ж таки воно іноді може пропадати, особливо в "мертвих зонах" між населеними пунктами або при виході з ладу базової станції оператора.