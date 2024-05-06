Наклейки можуть надокучати вам на склі, техніці та багато чому іншому, тож важливо знати, як видалити наклейки з будь-якої поверхні, щоб позбутися їх.

Як видалити наклейки з будь-якої поверхні

1. Білий оцет

  • Щоб видалити наклейки, змочіть ганчірку білим оцтом.
  • Накрийте липку ділянку ганчіркою, змоченою в оцті.
  • Дайте йому просочитися приблизно 30 хвилин.
  • Після цього наклейку слід очистити, але якщо це не так, обережно зіскрібіть будь-які залишки скребком для бритви.

2. Ізопропіловий (протиральний) спирт

  • Більшість продуктів на спиртовій основі розчиняють клей наклейки. (Рідина для зняття лаку для нігтів або прозора горілка без смаку — гарна заміна!). Тому ви можете видалити наклейки спиртом.
  • Змочіть ганчірку або паперовий рушник у спирті.
  • Накрийте наклейку, яку хочете видалити, ганчіркою, змоченою спиртом.
  • Дайте йому постояти приблизно 30 хвилин.
  • Після цього наклейку слід очистити, але якщо це не так, обережно зіскрібіть будь-які залишки скребком для бритви.

3. Пральна сода

  • Пральна сода відмінно підходить, щоб видалити наклейки з пляшок, серед іншого. Якщо ви можете безпечно та впевнено занурити те, з чого знімаєте наклейку, у воду, це хороший спосіб.
  • Наповніть раковину або відро теплою водою, додайте приблизно 1/2 склянки пральної соди та перемішайте, щоб з’єднати.
  • Замочіть наклеєний предмет у розчині приблизно на 30 хвилин.
  • Наклейка має відразу зникнути, але якщо цього не станеться, обережно зіскрібіть залишки скребком для бритви.
  • WTF - це все одно пральна сода? Це хімічна сполука, яка видаляє стійкі плями з білизни та є обов’язковим компонентом більшості саморобних миючих засобів для прання (порошкових, рідких або однокапсульних). Його також іноді використовують у готових сумішах миючих засобів для очищення жорсткої води.
    • Хімічна формула пральної соди — Na2CO3 (він же карбонат натрію).
    • Пральна сода - це не харчова сода.

наклейки

4. Фен

  • Тепло від фена є одним із найчистіших способів видалити наклейки (особливо старі наклейки на бампер!).
  • Увімкніть фен на повільному вогні та повільно, терпляче струмуйте ним у бік наклейки, яку ви хочете видалити, протягом приблизно 30 секунд або доки наклейка не стане гнучкою.
  • Ця дитина повинна відразу відклеїтися, але якщо цього не станеться, обережно зіскрібіть будь-які залишки скребком для бритви.

5. Арахісове масло

  • Арахісове масло насправді надзвичайно ефективно розчиняє клей на наклейках завдяки високому вмісту жиру.
  • Нанесіть товстий шар арахісового масла (ми б вибрали гладке, а не густе) на наклейку, яку потрібно видалити.
  • Дайте арахісовому маслу постояти приблизно годину.
  • Наклейка має відразу відклеїтися, але якщо цього не станеться, обережно зіскрібіть залишки скребком для бритви.

6. Харчова сода і кокосове масло

  • Змішайте кілька чайних ложок харчової соди з кількома краплями кокосової олії (або будь-якої олії, насправді), щоб вийшла густа паста.
  • Кокосова олія насичує та розпушує клей, а харчова сода допомагає його відчистити.
  • Нанесіть пасту на непотрібну наклейку.
  • Дайте йому постояти приблизно годину.
  • Зітріть пасту губкою або вологою ганчіркою.
  • Наклейка має відклеїтися разом із пастою, але якщо цього не станеться, обережно зіскребіть будь-які залишки скребком для бритви.

наклейки

7. Ластик для олівця

  • Щоб видалити залишки липких шматочків після того, як ви зняли наклейку, спробуйте гумовий ластик для олівців, який має видалити залишки клею з поверхні об’єкта, дозволяючи легко зішкребти його.

8. Майонез

  • Майонез також має надвисокий вміст жиру, як і арахісове масло.
  • Просто поведіть себе так, ніби ви робите клуб індички, і намажте наклейку товстим шаром майонезу (в ідеалі повного жиру).
  • Дайте йому постояти приблизно 30 хвилин.
  • Зітріть майонез, наклейку та клей.
  • Mayo особливо добре працює на склі, але будьте обережні, якщо ви використовуєте його на пофарбованих поверхнях, оскільки це може пошкодити фарбу.

9. Ефірна олія лимона

  • Цитрусові олії мають чудові знежирюючі властивості, що робить їх ідеальними для боротьби з липкими залишками.
  • Нанесіть пару крапель ефірної олії лимона безпосередньо на наклейку.
  • Залиште на 10 хвилин.
  • Витріть наклейку та клей.
  • Попередження: лимонна олія може пошкодити пластик!

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