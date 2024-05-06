Наклейки можуть надокучати вам на склі, техніці та багато чому іншому, тож важливо знати, як видалити наклейки з будь-якої поверхні, щоб позбутися їх.
Як видалити наклейки з будь-якої поверхні
1. Білий оцет
- Щоб видалити наклейки, змочіть ганчірку білим оцтом.
- Накрийте липку ділянку ганчіркою, змоченою в оцті.
- Дайте йому просочитися приблизно 30 хвилин.
- Після цього наклейку слід очистити, але якщо це не так, обережно зіскрібіть будь-які залишки скребком для бритви.
2. Ізопропіловий (протиральний) спирт
- Більшість продуктів на спиртовій основі розчиняють клей наклейки. (Рідина для зняття лаку для нігтів або прозора горілка без смаку — гарна заміна!). Тому ви можете видалити наклейки спиртом.
- Змочіть ганчірку або паперовий рушник у спирті.
- Накрийте наклейку, яку хочете видалити, ганчіркою, змоченою спиртом.
- Дайте йому постояти приблизно 30 хвилин.
- Після цього наклейку слід очистити, але якщо це не так, обережно зіскрібіть будь-які залишки скребком для бритви.
3. Пральна сода
- Пральна сода відмінно підходить, щоб видалити наклейки з пляшок, серед іншого. Якщо ви можете безпечно та впевнено занурити те, з чого знімаєте наклейку, у воду, це хороший спосіб.
- Наповніть раковину або відро теплою водою, додайте приблизно 1/2 склянки пральної соди та перемішайте, щоб з’єднати.
- Замочіть наклеєний предмет у розчині приблизно на 30 хвилин.
- Наклейка має відразу зникнути, але якщо цього не станеться, обережно зіскрібіть залишки скребком для бритви.
- WTF - це все одно пральна сода? Це хімічна сполука, яка видаляє стійкі плями з білизни та є обов’язковим компонентом більшості саморобних миючих засобів для прання (порошкових, рідких або однокапсульних). Його також іноді використовують у готових сумішах миючих засобів для очищення жорсткої води.
- Хімічна формула пральної соди — Na2CO3 (він же карбонат натрію).
- Пральна сода - це не харчова сода.
4. Фен
- Тепло від фена є одним із найчистіших способів видалити наклейки (особливо старі наклейки на бампер!).
- Увімкніть фен на повільному вогні та повільно, терпляче струмуйте ним у бік наклейки, яку ви хочете видалити, протягом приблизно 30 секунд або доки наклейка не стане гнучкою.
- Ця дитина повинна відразу відклеїтися, але якщо цього не станеться, обережно зіскрібіть будь-які залишки скребком для бритви.
5. Арахісове масло
- Арахісове масло насправді надзвичайно ефективно розчиняє клей на наклейках завдяки високому вмісту жиру.
- Нанесіть товстий шар арахісового масла (ми б вибрали гладке, а не густе) на наклейку, яку потрібно видалити.
- Дайте арахісовому маслу постояти приблизно годину.
- Наклейка має відразу відклеїтися, але якщо цього не станеться, обережно зіскрібіть залишки скребком для бритви.
6. Харчова сода і кокосове масло
- Змішайте кілька чайних ложок харчової соди з кількома краплями кокосової олії (або будь-якої олії, насправді), щоб вийшла густа паста.
- Кокосова олія насичує та розпушує клей, а харчова сода допомагає його відчистити.
- Нанесіть пасту на непотрібну наклейку.
- Дайте йому постояти приблизно годину.
- Зітріть пасту губкою або вологою ганчіркою.
- Наклейка має відклеїтися разом із пастою, але якщо цього не станеться, обережно зіскребіть будь-які залишки скребком для бритви.
7. Ластик для олівця
- Щоб видалити залишки липких шматочків після того, як ви зняли наклейку, спробуйте гумовий ластик для олівців, який має видалити залишки клею з поверхні об’єкта, дозволяючи легко зішкребти його.
8. Майонез
- Майонез також має надвисокий вміст жиру, як і арахісове масло.
- Просто поведіть себе так, ніби ви робите клуб індички, і намажте наклейку товстим шаром майонезу (в ідеалі повного жиру).
- Дайте йому постояти приблизно 30 хвилин.
- Зітріть майонез, наклейку та клей.
- Mayo особливо добре працює на склі, але будьте обережні, якщо ви використовуєте його на пофарбованих поверхнях, оскільки це може пошкодити фарбу.
9. Ефірна олія лимона
- Цитрусові олії мають чудові знежирюючі властивості, що робить їх ідеальними для боротьби з липкими залишками.
- Нанесіть пару крапель ефірної олії лимона безпосередньо на наклейку.
- Залиште на 10 хвилин.
- Витріть наклейку та клей.
- Попередження: лимонна олія може пошкодити пластик!
Читайте також:
Як видалити наклейки з посуду: дуже простий спосіб
Як видалити залишки наклейок з будь-якої поверхні: цікавий спосіб
Як очистити будь-яку поверхню від наклейок: ефективні поради, що полегшать вам життя