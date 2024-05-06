Что делать, если телефон не ловит сеть: инструкция от специалистов

Мобильное покрытие сегодня охватывает практически все места, хотя и не везде, и все же оно иногда может пропадать, особенно в "мертвых зонах" между населенными пунктами или при выходе из строя базовой станции оператора.