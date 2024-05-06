Наклейки могут надоедать вам на стекле, технике и многом другом, поэтому важно знать, как удалить наклейки с любой поверхности, чтобы избавиться от них.
Как удалить наклейки с любой поверхности
1. Белый уксус
- Чтобы удалить наклейки, смочите белую тряпку уксусом.
- Накройте липкий участок тряпкой, смоченной в уксусе.
- Дайте ему пропитаться примерно 30 минут.
- После этого наклейку следует очистить, но если это не так, осторожно соскребите остатки скребком для бритвы.
2. Изопропиловый (протиральный) спирт
- Большинство продуктов на спиртовой основе растворяют клей наклейки. (Жидкость для снятия лака для ногтей или прозрачная водка безвкусно – хорошая замена!). Поэтому вы можете удалить этикетки спиртом.
- Смочите тряпку или бумажное полотенце в спирте.
- Накройте наклейку, которую хотите удалить, тряпкой, смоченной спиртом.
- Дайте ему постоять около 30 минут.
- После этого наклейку следует очистить, но если это не так, осторожно соскребите остатки скребком для бритвы.
3. Стиральная сода
- Стиральная сода отлично подходит, чтобы удалить наклейки из бутылок, среди прочего. Если вы можете безопасно и уверенно погрузить то, с чего снимаете наклейку в воду, это хороший способ.
- Наполните раковину или ведро теплой водой, добавьте около 1/2 стакана стиральной соды и перемешайте, чтобы соединить.
- Замочите наклеенный предмет в растворе примерно на 30 минут.
- Наклейка должна сразу исчезнуть, но если этого не произойдет, осторожно соскребите остатки скребком для бритвы.
- WTF – это все равно стиральная сода? Это химическое соединение, которое удаляет стойкие бельевые пятна и является обязательным компонентом большинства самодельных моющих средств для стирки (порошковых, жидких или однокапсульных). Его иногда используют в готовых смесях моющих средств для очистки жесткой воды.
- Химическая формула стиральной соды – Na2CO3 (он же карбонат натрия).
- Стиральная сода – это не пищевая сода.
4. Вентилятор
- Тепло от фена является одним из чистейших способов удалить наклейки (особенно старые наклейки на бампер!).
- Включите фен на медленном огне и медленно, терпеливо струйтесь им в сторону наклейки, которую вы хотите удалить, в течение примерно 30 секунд или пока наклейка не станет гибкой.
- Этот ребенок должен сразу отклеиться, но если этого не произойдет, осторожно соскребите любые остатки скребком для бритвы.
5. Арахисовое масло
- Арахисовое масло на самом деле очень эффективно растворяет клей на наклейках благодаря высокому содержанию жира.
- Нанесите толстый слой арахисового масла (мы выбрали бы гладкое, а не густое) на наклейку, которую нужно удалить.
- Дайте арахисовому маслу постоять примерно час.
- Наклейка должна сразу отклеиться, но если этого не произойдет, осторожно соскребите остатки скребком для бритвы.
6. Пищевая сода и кокосовое масло
- Смешайте несколько чайных ложек пищевой соды с несколькими каплями кокосового масла (или любого масла, по сути), чтобы получилась густая паста.
- Кокосовое масло насыщает и разрыхляет клей, а пищевая сода помогает его отчистить.
- Нанесите пасту на ненужную наклейку.
- Дайте ему постоять около часа.
- Сотрите пасту губкой или влажной тряпкой.
- Наклейка должна быть отклеена вместе с пастой, но если этого не произойдет, осторожно соскребите любые остатки скребком для бритвы.
7. Ластик для карандаша
- Чтобы удалить остатки липких кусочков после снятия наклейки, попробуйте резиновую ластик для карандашей, которая должна удалить остатки клея с поверхности объекта, позволяя легко соскоблить его.
8. Майонез
- Майонез также имеет сверхвысокое содержание жира, как и арахисовое масло.
- Просто поведите себя так, будто вы делаете клуб индейки, и намажьте наклейку толстым слоем майонеза (в идеале полного жира).
- Дайте ему постоять около 30 минут.
- Сотрите майонез, наклейку и клей.
- Mayo особенно хорошо работает на стекле, но соблюдайте осторожность, если вы используете его на окрашенных поверхностях, поскольку это может повредить краску.
9. Эфирное масло лимона
- Цитрусовые масла обладают превосходными обезжиривающими свойствами, что делает их идеальными для борьбы с липкими остатками.
- Нанесите пару капель эфирного масла лимона прямо на наклейку.
- Оставьте на 10 минут.
- Вытрите наклейку и клей.
- Предупреждение: лимонное масло может повредить пластик!
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