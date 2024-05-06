Наклейки могут надоедать вам на стекле, технике и многом другом, поэтому важно знать, как удалить наклейки с любой поверхности, чтобы избавиться от них.

Как удалить наклейки с любой поверхности

1. Белый уксус

  • Чтобы удалить наклейки, смочите белую тряпку уксусом.
  • Накройте липкий участок тряпкой, смоченной в уксусе.
  • Дайте ему пропитаться примерно 30 минут.
  • После этого наклейку следует очистить, но если это не так, осторожно соскребите остатки скребком для бритвы.

2. Изопропиловый (протиральный) спирт

  • Большинство продуктов на спиртовой основе растворяют клей наклейки. (Жидкость для снятия лака для ногтей или прозрачная водка безвкусно – хорошая замена!). Поэтому вы можете удалить этикетки спиртом.
  • Смочите тряпку или бумажное полотенце в спирте.
  • Накройте наклейку, которую хотите удалить, тряпкой, смоченной спиртом.
  • Дайте ему постоять около 30 минут.
  • После этого наклейку следует очистить, но если это не так, осторожно соскребите остатки скребком для бритвы.

3. Стиральная сода

  • Стиральная сода отлично подходит, чтобы удалить наклейки из бутылок, среди прочего. Если вы можете безопасно и уверенно погрузить то, с чего снимаете наклейку в воду, это хороший способ.
  • Наполните раковину или ведро теплой водой, добавьте около 1/2 стакана стиральной соды и перемешайте, чтобы соединить.
  • Замочите наклеенный предмет в растворе примерно на 30 минут.
  • Наклейка должна сразу исчезнуть, но если этого не произойдет, осторожно соскребите остатки скребком для бритвы.
  • WTF – это все равно стиральная сода? Это химическое соединение, которое удаляет стойкие бельевые пятна и является обязательным компонентом большинства самодельных моющих средств для стирки (порошковых, жидких или однокапсульных). Его иногда используют в готовых смесях моющих средств для очистки жесткой воды.
    • Химическая формула стиральной соды – Na2CO3 (он же карбонат натрия).
    • Стиральная сода – это не пищевая сода.

наклейки

4. Вентилятор

  • Тепло от фена является одним из чистейших способов удалить наклейки (особенно старые наклейки на бампер!).
  • Включите фен на медленном огне и медленно, терпеливо струйтесь им в сторону наклейки, которую вы хотите удалить, в течение примерно 30 секунд или пока наклейка не станет гибкой.
  • Этот ребенок должен сразу отклеиться, но если этого не произойдет, осторожно соскребите любые остатки скребком для бритвы.

5. Арахисовое масло

  • Арахисовое масло на самом деле очень эффективно растворяет клей на наклейках благодаря высокому содержанию жира.
  • Нанесите толстый слой арахисового масла (мы выбрали бы гладкое, а не густое) на наклейку, которую нужно удалить.
  • Дайте арахисовому маслу постоять примерно час.
  • Наклейка должна сразу отклеиться, но если этого не произойдет, осторожно соскребите остатки скребком для бритвы.

6. Пищевая сода и кокосовое масло

  • Смешайте несколько чайных ложек пищевой соды с несколькими каплями кокосового масла (или любого масла, по сути), чтобы получилась густая паста.
  • Кокосовое масло насыщает и разрыхляет клей, а пищевая сода помогает его отчистить.
  • Нанесите пасту на ненужную наклейку.
  • Дайте ему постоять около часа.
  • Сотрите пасту губкой или влажной тряпкой.
  • Наклейка должна быть отклеена вместе с пастой, но если этого не произойдет, осторожно соскребите любые остатки скребком для бритвы.

наклейки

7. Ластик для карандаша

  • Чтобы удалить остатки липких кусочков после снятия наклейки, попробуйте резиновую ластик для карандашей, которая должна удалить остатки клея с поверхности объекта, позволяя легко соскоблить его.

8. Майонез

  • Майонез также имеет сверхвысокое содержание жира, как и арахисовое масло.
  • Просто поведите себя так, будто вы делаете клуб индейки, и намажьте наклейку толстым слоем майонеза (в идеале полного жира).
  • Дайте ему постоять около 30 минут.
  • Сотрите майонез, наклейку и клей.
  • Mayo особенно хорошо работает на стекле, но соблюдайте осторожность, если вы используете его на окрашенных поверхностях, поскольку это может повредить краску.

9. Эфирное масло лимона

  • Цитрусовые масла обладают превосходными обезжиривающими свойствами, что делает их идеальными для борьбы с липкими остатками.
  • Нанесите пару капель эфирного масла лимона прямо на наклейку.
  • Оставьте на 10 минут.
  • Вытрите наклейку и клей.
  • Предупреждение: лимонное масло может повредить пластик!

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