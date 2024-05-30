Щоб виростити полуницю з насіння та отримати багатий урожай, вам потрібно знати секретні способи, про які ми вам розповімо.

Коли сіяти насіння полуниці

У більшості кліматичних зон полуницю можна вирощувати цілий рік. Уникайте посадки в дуже жарку або холодну погоду, оскільки це може вплинути на проростання та ріст.

Підготовка

Виростити полуницю з насіння найкраще на сонці. Виберіть місце, яке буде отримувати принаймні 6 годин повного сонця щодня.

Рослинам полуниці потрібен добре дренований ґрунт, збагачений великою кількістю органічних речовин. Підготуйте ґрунт, ретельно прополовши його, перекопавши, щоб розпушити, і додавши витриманий тваринний гній або компост. Тримайте ділянку чистою від бур’янів до посадки.

Ви також можете виростити полуницю з насіння в контейнерах. Якщо можливо, виберіть сорт, рекомендований для вирощування в контейнерах. Використовуйте якісну суміш для горщиків і переконайтеся, що ваш контейнер достатньо великий для дорослих рослин; для полуниці рекомендується мінімум 10 л. Під час вегетаційного періоду майте на увазі, що рослини, які вирощуються в контейнерах, можуть потребувати додаткових добрив для сприяння здоровому росту.

Як сіяти насіння полуниці

Насіння полуниці не потребують обробки (наприклад, замочування, стратифікації) перед посівом.

Насіння полуниці найкраще росте, коли його вирощують у піддонах або інших контейнерах і пересаджують у сад після того, як вони закладені.

Наповніть піддони, горщики або горщики для висадки насіння якісною сумішшю для вирощування насіння або використовуйте ґрунтові стартові гранули. Висівають насіння на глибину 3 мм. Тримайте ґрунт вологим, але ніколи не мокрим або сухим. Насіння має прорости приблизно через 14-56 днів при температурі ґрунту 15-18°C. Пересаджуйте розсаду в сад, коли у неї з’являться перші справжні листочки і вони стануть достатньо великими (зазвичай 5-10 см заввишки). Висаджуйте, розставляючи рослини на відстані 15-30 см одна від одної, з відстанню між рядами 30-40 см.

Порада: насіння полуниці досить дрібні. Поводьтеся з ними обережно, щоб уникнути здуття або змивання. Змішайте насіння з піском або дрібнозернистою сумішшю перед посівом або скористайтеся дозатором насіння, вологою зубочисткою чи пінцетом, щоб розподілити їх рівномірно. Злегка натисніть на поверхню після посіву, щоб насіння добре контактувало з ґрунтом. Слідкуйте за тим, щоб насіння та розсада не засохли, адже тоді вам не вдасться виростити полуницю з насіння.

Як вирощувати полуницю

Рослини полуниці потребують регулярного поливу в період вегетації. Не допускайте пересихання грунту; тримайте ґрунт рівномірно вологим, але не перезволоженим. Рясно полийте рано вранці або пізно ввечері. Уникайте поливу листя рослин, щоб уникнути грибкових захворювань.

Якщо грунт був добре підготовлений, то для тго, щоб виростити полуницю з насіння, додаткові добрива не потрібні. На бідному ґрунті або для того, щоб надати рослинам додатковий стимул, застосування збалансованого добрива або добрива, розробленого для фруктів і овочів, може бути корисним:

Внесіть добриво з повільним вивільненням у рекомендованій нормі під час пересадки або коли розсада досягне 5-10 см у висоту.

Вносьте рідкі добрива з рекомендованою нормою та частотою під час плодоношення або цвітіння рослин.

Порада: мульчуйте плоди, що дозрівають, соломою або цукровою тростиною, щоб запобігти гниттю.

Як збирати полуницю

Полуниця повинна бути готова до збору приблизно через 140-160 днів.

Зіркові ягоди готові до збору, коли вони повністю забарвляться та запашні. Збирайте фрукти, розрізаючи ножицями/секаторами або скручуючи, щоб відокремити плоди від стебла. Збирайте врожай регулярно, щоб отримати більше плодів. Полуницю краще вживати відразу після збору. Полуницю можна зберігати недовго в контейнері в холодильнику. Для більш тривалого зберігання полуницю можна заморозити або зробити консерви.

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