Существует секретный, но простой способ вырастить клубнику из семян, которые в последствии подарят очень богатый урожай.

Чтобы вырастить клубнику из семян и получить богатый урожай, вам нужно знать секретные способы, которые мы вам расскажем.

Когда сеять семена клубники

В большинстве климатических зон клубнику можно выращивать круглый год. Избегайте посадки в очень жаркую или холодную погоду, поскольку это может повлиять на рост и рост.

Подготовка

Вырастить клубнику из семян лучше всего на солнце. Выберите место, которое будет получать не менее 6 часов полного солнца каждый день.

Растениям клубники нужна хорошо дренированная почва, обогащенная большим количеством органических веществ. Подготовьте почву, тщательно прополов ее, перерыв, чтобы разрыхлить, и добавив выдержанный животный навоз или компост. Держите участок чистым от сорняков до посадки.

Вы также можете вырастить клубнику из семян в контейнерах. По возможности выберите сорт, рекомендуемый для выращивания в контейнерах. Используйте качественную смесь для горшков и убедитесь, что ваш контейнер достаточно велик для взрослых растений; для клубники рекомендуется минимум 10 л. Во время вегетационного периода учтите, что растения, выращиваемые в контейнерах, могут нуждаться в дополнительных удобрениях для содействия здоровому росту.

Как сеять семена клубники

Семена клубники не нуждаются в обработке (например, замачивании, стратификации) перед посевом.

Семена клубники лучше всего растут, когда их выращивают в поддонах или других контейнерах и пересаживают в сад после того, как они заложены.

Наполните поддоны, горшки или горшки для высадки семян качественной смесью для выращивания семян или используйте грунтовые гранулы. Высевают семена на глубину 3 мм. Держите почву влажным, но никогда не мокрым или сухим. Семена должны прорасти примерно через 14-56 дней при температуре почвы 15-18°C. Пересаживайте рассаду в сад, когда у нее появятся первые настоящие листики и они станут достаточно большими (обычно 5-10 см высотой). Высаживайте, расставляя растения на расстоянии 15-30 см друг от друга, с расстоянием между рядами 30-40 см.

Совет : семена клубники достаточно мелкие. Обращайтесь с ними осторожно, чтобы избежать вздутия или смывания. Смешайте семена с песком или мелкозернистой смесью перед посевом или воспользуйтесь дозатором семян, влажной зубочисткой или пинцетом, чтобы распределить их равномерно. Слегка нажмите на поверхность после посева, чтобы семена хорошо контактировали с почвой. Следите за тем, чтобы семена и рассада не засохли, ведь тогда вам не удастся вырастить клубнику из семян.

Как выращивать клубнику

Растения клубники нуждаются в регулярном поливе в период вегетации. Не допускайте пересыхания грунта; держите почву равномерно влажной, но не переувлажненной. Обильно полейте ранним утром или поздно вечером. Избегайте полива листьев растений во избежание грибковых заболеваний.

Если почва была хорошо подготовлена, то для того, чтобы вырастить клубнику из семян, дополнительные удобрения не нужны. На бедной почве или для того, чтобы придать растениям дополнительный стимул, применение сбалансированного удобрения или удобрения, разработанного для фруктов и овощей, может быть полезным:

Внесите удобрение с медленным высвобождением в рекомендуемой норме при пересадке или когда рассада достигнет 5-10 см в высоту.

Вносите жидкие удобрения с рекомендованной нормой и частотой во время плодоношения или цветения растений.

Совет: мульчуйте созревающие плоды соломой или сахарным тростником, чтобы предотвратить гниение.

Как собирать клубнику

Клубника должна быть готова к сбору примерно через 140-160 дней.

Звездные ягоды готовы к сбору, когда они полностью окрасятся и душисты. Собирайте фрукты, разрезая ножницами/секаторами или скручивая, чтобы отделить плоды от стебля. Собирайте урожай регулярно, чтобы получить больше плодов. Клубнику лучше употреблять сразу после сбора. Клубнику можно хранить недолго в контейнере в холодильнике. Для более продолжительного хранения клубнику можно заморозить или сделать консервы.

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