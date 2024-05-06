Головною подією цього тижня з 6 по 12 травня буде Новолуння у знаку Телець, яким керує планета кохання та фінансів - Венера.

Усіх представників знаків Зодіаку закликають бути готовими до змін та несподіванок, адже Новолуння відбудеться поблизу Урана.

«Це період, коли успіх буде супроводжувати креативних людей з нестандартним мисленням, винахідників та експериментаторів», - розповіла астрологиня і авторка каналу «Scorpio».

За словами експертки, починається цей тиждень з 6 по 12 травня на сприятливому аспекті між Сонцем та Сатурном, який допомагає при вирішенні будь-яких бюрократичних, судових питань, для відновлення справедливості та законності.

«Добре до середи звертатися до державних органів та інстанцій», - зазначила експертка.

Отже, 6 та 7 травня – Сонце секстиль Сатурн. За словами астрологині, це означатиме організованість, витримку, розсудливість, успішне вирішення бюрократичних питань, проте високий побутовий травматизм і суперечки у відносинах. Ці дні активні та енергійні.

«Займіться фізичними навантаженням чи справами, з якими можна швидко впоратися. Сонце у секстилі з Сатурном сприятиме виходу з напруженої ситуації та домовленостям про вирішенні складних питань з представниками закону», - розповіла експерт.

Проте 7 травня, перед Новолунням, можна відчути нестачу енергії та сил, може підводити здоров'я, тому слід правильно розподіляти зусилля.

Восьмого травня Новолуння у Тельці. За словами астрологині, й цей день добре скласти плани на наступний місяць.

«Це Новолуння пройде на енергіях з'єднання з Ураном та Юпітером, тож енергії дня будуть напруженими та непередбачуваними: можна очікувати шокуючі новини, несподівані події, проблеми з електроенергією та зв'язком. Внутрішній стан буде нестабільним, можуть з'явитись нервові розлади. Ракетний обстріл теж, на жаль, вірогідний», - попередила експертка.

А от 9 травня стане сприятливим для розумової діяльності, навчання, комунікацій, спілкування, для подорожей. Проте астрологиня радить не планувати занадто багато справ, уникати пліток і знайти час для того, щоб зміцнити свою нервову та легеневу систему – зробити вправи для дихання, прогулятися на свіжому повітрі.

Десятого травня зранку астрологиня передбачає затримки та перешкоди у вирішенні справ.

«Не нервуйте через дрібниці. Сконцентруйтесь на вирішенні одного питання…», - радить експертка.

У суботу, 11 травня, Луна в конфлікті з Марсом може спровокувати внутрішнє напруження, підвищити ризики травматизму і конфліктів.

«Обережно з вогнем, з гострими та металевими предметами, зі зброєю. Накопичену енергію спрямуйте в активні фізичні дії», - радить експерт.

Неділя, 12 травня, стане надзвичайно сприятливим днем для зустрічей з членами родини, покупок для родини, сім'ї та дому. Крім того, астрологиня і авторка каналу радить знайти час для косметичних процедур і передбачає успіх при вирішенні питань, пов'язаних з нерухомістю.

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