Якщо Бог створив для нас щось, чим ми можемо насолодитися, чому б нам не ризикнути полоскотати цим наші смакові рецептори?

Чи означає це, що всі знаки Зодіаку люблять поїсти - ні, існує велика різниця між любов'ю до їжі та любов'ю до неї як любителем їжі.

Ми маємо на увазі, що хоча більшість із нас любить їжу, але є знаки Зодіаку, які заради неї готові піти на все.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Дратувати може любов Діви до їжі. І те, як вони постійно надсилають вам фотографії та відео їжі, - це занадто велика проблема, щоб впоратися з нею тим, хто не такий великий шанувальник їжі. Діви - справжні гурмани і шукають комфорту в їжі. Будь то побачення, онлайн-заняття чи емоційний сеанс після розлучення, ніщо не обходиться без великої піци чи просто порції морозива.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Керовані Венерою, Тільці схильні знаходити щастя у матеріальних речах життя, і їжа є однією з таких речей. І все-таки, хоча Тельці і люблять поїсти, але більшість часу лінуються добувати її собі. Крім того, як любителі їжі, Тельці мають заздалегідь певний жанр делікатесів, в які вони вкладають гроші та уникають пробувати щось за межами своєї зони комфорту.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Оскільки Стрільці за вдачею дуже екстравертні, звідси і їх взаємодія із зовнішнім середовищем, у тому числі і з їжею. Стрілець це той, кого легко переконати спробувати нову їжу. Крім того, коли справа доходить до їжі, Стрільцеві може бути важко поділитися нею з іншими. Хоча їжа – улюблене хобі Стрільців, приготування їжі – не те, що вони люблять.

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