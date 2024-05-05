Если Бог создал для нас что-то, чем мы можем насладиться, почему бы нам не рискнуть пощекотать этим наши вкусовые рецепторы?

Означает ли это, что все знаки Зодиака любят поесть - нет, существует огромная разница между любовью к еде и любовью к ней как любителем еды.

Мы имеем в виду, что хотя большинство из нас любит еду, но есть знаки Зодиака, которые ради нее готовы пойти на все.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Раздражать может любовь Девы к еде. И то, как они постоянно присылают вам фотографии и видео еды, — это слишком большая проблема, чтобы справиться с ней тем, кто не такой уж большой поклонник еды. Девы — настоящие гурманы и ищут комфорта в еде. Будь то свидание, онлайн-занятие или эмоциональный сеанс после расставания, ничто не обходится без большой пиццы или просто порции мороженого.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Управляемые Венерой, Тельцы склонны находить счастье в материальных вещах жизни, и еда является одной из таких вещей. И все же, хотя Тельцы и любят поесть, но большую часть времени ленятся добывать ее себе. Кроме того, как любители еды, Тельцы имеют заранее определенный жанр деликатесов, в которые они вкладывают деньги и избегают пробовать что-либо за пределами своей зоны комфорта.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Поскольку Стрельцы по натуре очень экстравертны, отсюда и их взаимодействие с внешней средой, в том числе и с едой. Стрелец — это тот, кого легко убедить попробовать новую еду. Кроме того, когда дело доходит до еды, Стрельцу может быть трудно поделиться ею с другими. Хотя еда — любимое хобби Стрельцов, приготовление еды — не то, что они любят.

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