Главным событием этой недели с 6 по 12 мая будет Новолуние в знаке Телец, которым руководит планета любви и финансов – Венера.

Всех представителей знаков Зодиака призывают быть готовыми к переменам и неожиданностям, ведь Новолуние состоится вблизи Урана.

«Это период, когда успех будет сопровождать креативных людей с нестандартным мышлением, изобретателей и экспериментаторов», – рассказала астрологиня и автор канала «Scorpio» .

По словам эксперта, начинается эта неделя с 6 по 12 мая на благоприятном аспекте между Солнцем и Сатурном, который помогает при решении любых бюрократических, судебных вопросов для восстановления справедливости и законности.

«Хорошо до среды обращаться в государственные органы и инстанции», - отметила эксперт.

Итак, 6 и 7 мая – Солнце секстиль Сатурн. По словам астролога, это будет означать организованность, выдержку, здравомыслие, успешное решение бюрократических вопросов, однако высокий бытовой травматизм и споры в отношениях. Эти дни активны и энергичны.

«Займитесь физическими нагрузками или делами, с которыми можно быстро справиться. Солнце в секстиле с Сатурном будет способствовать выходу из напряженной ситуации и договоренностям о решении сложных вопросов с представителями закона», – рассказала эксперт.

Однако 7 мая, перед Новолунием, можно почувствовать нехватку энергии и сил, может подводить здоровье, поэтому следует правильно распределять усилия.

Восьмого мая Новолуние в Тельце. По словам астролога, и в этот день хорошо составить планы на следующий месяц.

«Это новолуние пройдет на энергиях соединения с Ураном и Юпитером, поэтому энергии дня будут напряженными и непредсказуемыми: можно ожидать шокирующие новости, неожиданные события, проблемы с электроэнергией и связью. Внутреннее состояние будет нестабильным, могут появиться нервные расстройства. Ракетный обстрел тоже, к сожалению, возможен», – предупредила экспертка.

А вот 9 мая станет благоприятным для умственной деятельности, обучения, коммуникаций, общения, путешествий. Однако астролог советует не планировать слишком много дел, избегать сплетен и найти время для того, чтобы укрепить свою нервную и легочную систему – упражнения для дыхания, прогуляться на свежем воздухе.

Десятого мая с утра астролог предрекает задержки и препятствия в решении дел.

«Не нервничайте по пустякам. Сконцентрируйтесь на решении одного вопроса…», - советует эксперт.

В субботу, 11 мая, Луна в конфликте с Марсом может спровоцировать внутреннее напряжение, повысить риски травматизма и конфликтов.

«Осторожно с огнем, с острыми и металлическими предметами, с оружием. Накопившуюся энергию направьте в активные физические действия», - советует эксперт.

Воскресенье, 12 мая, станет чрезвычайно благоприятным днем ​​для встреч с членами семьи, покупок для семьи, семьи и дома. Кроме того, астролог и автор канала советует найти время для косметических процедур и предрекает успех при решении вопросов, связанных с недвижимостью.

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