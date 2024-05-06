Якщо вам потрібно почистити обробну дошку, то вам допоможуть ці дієві поради, які впораються з чищенням будь-якого матеріалу.

Рано чи пізно вам доведеться почистити обробну дошку, щоб на ній не завелося багато шкідливих мікроорганізмів та інших неприємних речей. Ми розповімо, як це зробити правильно.

Як очистити дерев'яну обробну дошку

Вимийте обробну дошку теплою водою з миючим засобом за допомогою м’якої губки. Обов'язково мийте його після кожного використання.

Вимийте обидві сторони обробної дошки, навіть якщо ви використовували лише одну. (Зрештою, мікроби та бактерії можуть легко подорожувати.)

Витріть обробну дошку насухо кухонним рушником. Потім дайте обробній дошці повністю висохнути на повітрі перед використанням.

Як почистити пластикову обробну дошку

Вимийте пластикову обробну дошку вручну теплою водою з миючим засобом для посуду. Ви можете використовувати щітку з жорсткою щетиною або губку для чищення пластику, оскільки це досить ситно. Вимийте обидві сторони обробної дошки, навіть якщо ви використовували лише одну.

Просто киньте свою пластикову обробну дошку в посудомийну машину на звичайний цикл і обов’язково завантажуйте її на дно до зовнішньої сторони решітки, щоб вона не блокувала інший посуд від потоку води. Щоб усунути їжу, бруд і жир з обробної дошки, ми рекомендуємо використовувати засіб для миття посуду.

Як почистити композитну обробну дошку

Промийте та киньте безпосередньо в посудомийну машину. Бум, готово! Завдяки тому, що композитні обробні дошки витримують високі температури, вони чудово підходять для миття в посудомийній машині.

Як почистити бамбукову обробну дошку

Вимийте бамбукову обробну дошку теплою водою з миючим засобом за допомогою м’якої губки. Обов'язково мийте його після кожного використання.

Вимийте обидві сторони обробної дошки, навіть якщо ви використовували лише одну. (Зрештою, мікроби та бактерії можуть легко подорожувати.)

Витріть обробну дошку насухо кухонним рушником. Потім дайте обробній дошці повністю висохнути на повітрі перед використанням.

Як почистити скляну обробну дошку

Вимийте обробну дошку теплою водою з миючим засобом за допомогою м’якої губки. Обов'язково мийте його після кожного використання. Обов’язково вимийте обидві сторони обробної дошки, навіть якщо ви використовували лише одну.

Джерело: homemadesimple

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