Рано или поздно вам придется почистить разделочную доску, чтобы на ней не завелось много вредных микроорганизмов и прочих неприятных вещей. Мы расскажем, как это сделать правильно.

Как очистить деревянную разделочную доску.

  • Вымойте разделочную доску теплой водой с моющим средством мягкой губкой. Обязательно мойте его после каждого использования.
  • Вымойте обе стороны разделочной доски, даже если вы использовали только одну. (В конце концов, микробы и бактерии могут легко путешествовать.)
  • Вытрите разделочную доску досуха кухонным полотенцем. Затем дайте разделочной доске полностью высохнуть на воздухе перед использованием.

Как почистить пластиковую разделочную доску

  • Вымойте пластиковую разделочную доску теплой водой вручную с моющим средством для посуды. Вы можете использовать щетку с жесткой щетиной или губку для чистки пластика, поскольку это достаточно сытно. Вымойте обе стороны разделочной доски, даже если вы использовали только одну.
  • Просто бросьте свою пластиковую разделочную доску в посудомоечную машину на обычный цикл и обязательно загружайте ее на дно к наружной стороне решетки, чтобы она не блокировала другую посуду от потока воды. Чтобы устранить пищу, грязь и жир из разделочной доски, мы рекомендуем использовать средство для мытья посуды.

разделочная доска

Как почистить композитную разделочную доску

  • Промойте и бросьте прямо в посудомоечную машину. Бум, готово! Благодаря тому, что композитные разделочные доски выдерживают высокие температуры, они отлично подходят для мытья в посудомоечной машине.

Как почистить бамбуковую разделочную доску.

  • Вымойте бамбуковую разделочную доску теплой водой с моющим средством с помощью мягкой губки. Обязательно мойте его после каждого использования.
  • Вымойте обе стороны разделочной доски, даже если вы использовали только одну. (В конце концов, микробы и бактерии могут легко путешествовать.)
  • Вытрите разделочную доску досуха кухонным полотенцем. Затем дайте разделочной доске полностью высохнуть на воздухе перед использованием.

разделочная доска

Как почистить стеклянную разделочную доску

  • Вымойте разделочную доску теплой водой с моющим средством мягкой губкой. Обязательно мойте его после каждого использования. Обязательно вымойте обе стороны разделочной доски, даже если вы использовали только одну.

Источник: homemadesimple

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