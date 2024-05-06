Рано или поздно вам придется почистить разделочную доску, чтобы на ней не завелось много вредных микроорганизмов и прочих неприятных вещей. Мы расскажем, как это сделать правильно.
Как очистить деревянную разделочную доску.
- Вымойте разделочную доску теплой водой с моющим средством мягкой губкой. Обязательно мойте его после каждого использования.
- Вымойте обе стороны разделочной доски, даже если вы использовали только одну. (В конце концов, микробы и бактерии могут легко путешествовать.)
- Вытрите разделочную доску досуха кухонным полотенцем. Затем дайте разделочной доске полностью высохнуть на воздухе перед использованием.
Как почистить пластиковую разделочную доску
- Вымойте пластиковую разделочную доску теплой водой вручную с моющим средством для посуды. Вы можете использовать щетку с жесткой щетиной или губку для чистки пластика, поскольку это достаточно сытно. Вымойте обе стороны разделочной доски, даже если вы использовали только одну.
- Просто бросьте свою пластиковую разделочную доску в посудомоечную машину на обычный цикл и обязательно загружайте ее на дно к наружной стороне решетки, чтобы она не блокировала другую посуду от потока воды. Чтобы устранить пищу, грязь и жир из разделочной доски, мы рекомендуем использовать средство для мытья посуды.
Как почистить композитную разделочную доску
- Промойте и бросьте прямо в посудомоечную машину. Бум, готово! Благодаря тому, что композитные разделочные доски выдерживают высокие температуры, они отлично подходят для мытья в посудомоечной машине.
Как почистить бамбуковую разделочную доску.
- Вымойте бамбуковую разделочную доску теплой водой с моющим средством с помощью мягкой губки. Обязательно мойте его после каждого использования.
- Вымойте обе стороны разделочной доски, даже если вы использовали только одну. (В конце концов, микробы и бактерии могут легко путешествовать.)
- Вытрите разделочную доску досуха кухонным полотенцем. Затем дайте разделочной доске полностью высохнуть на воздухе перед использованием.
Как почистить стеклянную разделочную доску
- Вымойте разделочную доску теплой водой с моющим средством мягкой губкой. Обязательно мойте его после каждого использования. Обязательно вымойте обе стороны разделочной доски, даже если вы использовали только одну.
Источник: homemadesimple
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