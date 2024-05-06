Если вам нужно почистить разделочную доску, вам помогут эти действенные советы, которые справятся с чисткой любого материала.

Рано или поздно вам придется почистить разделочную доску, чтобы на ней не завелось много вредных микроорганизмов и прочих неприятных вещей. Мы расскажем, как это сделать правильно.

Как очистить деревянную разделочную доску.

Вымойте разделочную доску теплой водой с моющим средством мягкой губкой. Обязательно мойте его после каждого использования.

Вымойте обе стороны разделочной доски, даже если вы использовали только одну. (В конце концов, микробы и бактерии могут легко путешествовать.)

Вытрите разделочную доску досуха кухонным полотенцем. Затем дайте разделочной доске полностью высохнуть на воздухе перед использованием.

Как почистить пластиковую разделочную доску

Вымойте пластиковую разделочную доску теплой водой вручную с моющим средством для посуды. Вы можете использовать щетку с жесткой щетиной или губку для чистки пластика, поскольку это достаточно сытно. Вымойте обе стороны разделочной доски, даже если вы использовали только одну.

Просто бросьте свою пластиковую разделочную доску в посудомоечную машину на обычный цикл и обязательно загружайте ее на дно к наружной стороне решетки, чтобы она не блокировала другую посуду от потока воды. Чтобы устранить пищу, грязь и жир из разделочной доски, мы рекомендуем использовать средство для мытья посуды.

Как почистить композитную разделочную доску

Промойте и бросьте прямо в посудомоечную машину. Бум, готово! Благодаря тому, что композитные разделочные доски выдерживают высокие температуры, они отлично подходят для мытья в посудомоечной машине.

Как почистить бамбуковую разделочную доску.

Вымойте бамбуковую разделочную доску теплой водой с моющим средством с помощью мягкой губки. Обязательно мойте его после каждого использования.

Вымойте обе стороны разделочной доски, даже если вы использовали только одну. (В конце концов, микробы и бактерии могут легко путешествовать.)

Вытрите разделочную доску досуха кухонным полотенцем. Затем дайте разделочной доске полностью высохнуть на воздухе перед использованием.

Как почистить стеклянную разделочную доску

Вымойте разделочную доску теплой водой с моющим средством мягкой губкой. Обязательно мойте его после каждого использования. Обязательно вымойте обе стороны разделочной доски, даже если вы использовали только одну.

Источник: homemadesimple

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