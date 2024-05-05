Існує кілька корисних порад для господинь, які можуть допомогти вам очистити кухонні шафи.

Щоб очистити кухонні шафи, вам потрібно всього лиш скористатися порадами, які уже перевірили на практиці інші добрі господині. Ми розповімо вам про ці поради.

Як очистити кухонні шафи

Хоча основи схожі, спосіб чищення шаф залежатиме від типу шаф, які є на вашій кухні. Ознайомтеся з покроковими інструкціями для трьох поширених типів нижче.

Як очистити кухонні шафи, якщо вони пофарбовані

У чистій мисці приготуйте просту пасту з харчової соди, змішавши 2 частини харчової соди з 1 частиною води. Використовуючи чисту ганчірку з мікрофібри, промокніть куточок суміші та розподіліть пасту на будь-які бризки, плями чи недоліки. Дайте суміші настоятися 5-10 хвилин. Коли час закінчиться, витріть пляму рушником. Щоб уникнути жирних бризок їжі, занурте ганчірку для чищення в розчин аміаку. Протирайте гладкими рухами, доки пляма не зникне.

Як очистити кухонні шафи з дерева

Оскільки дерев’яні шафи мають різні варіанти обробки, найкраще бути консервативним підходом до точкового прибирання. Якщо сумніваєтеся, перш ніж продовжити, перевірте свій миючий розчин на місці, яке не видно.

У чистій мисці створіть натуральний миючий розчин, змішавши 1 склянку води з 1 склянкою білого оцту. Перелийте миючий розчин у порожню пляшку з розпилювачем. Розпиліть миючий розчин на ганчірку з мікрофібри, а потім протріть всю поверхню шафи, починаючи з верхньої частини донизу. Обов’язково протирайте в напрямку деревини, щоб уникнути подряпин, і не перетягуйте ганчірку для чищення, оскільки надлишок вологи може деформувати або зігнути деревину. Закінчивши, повністю висушіть шафи іншою тканиною з мікрофібри, обов’язково видаливши всі залишки.

Як очистити кухонні шафи з ламінату

Для ламінатних шаф вашою секретною зброєю стане гумка.

Змочіть губку невеликою кількістю води, потім стисніть її кілька разів, щоб активувати піну для чищення. Відполіруйте плями та плями, переміщаючи гумку по плямі круговими рухами, починаючи з слабкого тиску та збільшуючи його за потреби. Коли пляма зникне, обов’язково витріть залишки, промийте пляму вологою ганчіркою з мікрофібри, а потім висушіть чистою тканиною. Для особливо стійких плям можна нанести пасту з харчової соди (2 частини харчової соди на 1 частину води) або очистити плями розчином для чищення, розведеним на основі оцту (1 склянка води, змішана з 1 склянкою білого оцту).

Джерело: homemadesimple

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