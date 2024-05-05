Есть несколько полезных советов для хозяек, которые могут помочь вам очистить кухонные шкафы.

Чтобы очистить кухонные шкафы , вам нужно всего лишь воспользоваться советами, которые уже проверили на практике другие хорошие хозяйки. Мы расскажем вам об этих советах.

Как очистить кухонные шкафы

Хотя основы схожи, способ чистки шкафов будет зависеть от типа шкафов, которые есть на вашей кухне. Ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями для трех распространенных типов ниже.

Как очистить кухонные шкафы, если они окрашены

В чистой миске приготовьте простую пасту из пищевой соды, смешав 2 части соды с 1 частью воды. Используя чистую тряпку из микрофибры, промокните уголок смеси и распределите пасту на любые брызги, пятна или недостатки. Дайте смеси настояться 5-10 минут. Когда время истечет, вытрите пятно полотенцем. Чтобы избежать жирных брызг пищи, окуните тряпку для чистки в раствор аммиака. Протирайте гладкими движениями, пока не исчезнет пятно.

Как очистить кухонные шкафы из дерева.

Поскольку деревянные шкафы имеют разные варианты отделки, лучше быть консервативным подходом к точечной уборке. Если сомневаетесь, прежде чем продолжить, проверьте свой моющий раствор на невидимом месте.

В чистой миске создайте натуральный моющий раствор, смешав 1 стакан воды с 1 стаканом белого уксуса. Перелейте моющий раствор в пустую бутылку с распылителем. Распылите моющий раствор на тряпку из микрофибры, а затем протрите всю поверхность шкафа, начиная с верхней части вниз. Обязательно протирайте в направлении древесины во избежание царапин и не перетягивайте тряпку для чистки, поскольку избыток влаги может деформировать или согнуть древесину. Закончив, полностью высушите шкафы другой тканью из микрофибры, обязательно удалив все остатки.

Как очистить кухонные шкафы из ламината

Для ламинатных шкафов вашим секретным оружием станет резинка.

Смочите губку небольшим количеством воды, затем сожмите ее несколько раз, чтобы активировать чистящую пену. Отполируйте пятна и пятна, перемещая резинку по пятну круговыми движениями, начиная со слабого давления и увеличивая его при необходимости. Когда пятно исчезнет, ​​обязательно протрите остатки, промойте пятно влажной тряпкой из микрофибры, а затем высушите чистой тканью. Для особо устойчивых пятен можно нанести пасту из пищевой соды (2 части пищевой соды на 1 часть воды) или очистить пятна чистящим раствором на основе уксуса (1 стакан воды, смешанный с 1 стаканом белого уксуса).

Источник: homemadesimple

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