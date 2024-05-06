Формування кущів огірків – надзвичайно важлива процедура, від якої залежатиме кількість і якість плодів, тому важливо знати, як це правильно робити.

Щоб формувалися здорові та смачні плоди огірків, і рослина не пускала всі сили в нарощування зеленої маси, треба обовʼязково вчасно прищипувати батоги.

Перший етап формування куща огірки: на нижній частині рослини проводимо "осліплення", видаляючи всі зав'язі й пагони, які формуються в пазухах третього-пʼятого листків. Завдяки цьому рослини спрямують сили на розвиток кореневої системи, яка забезпечить хороше живлення.

Другий етап: у пазухах наступних трьох-пʼяти листків видаляємо бічні пагони, а завʼязі залишаємо.

Третій етап аналогічний, за винятком того, що, окрім завʼязі, дозволяємо трохи відрости боковим пагонам, а потім прищипуємо їх після формування першого листка.

На наступних рівнях (також по три-пʼять листків) можна лишати на бічних пагонах два листочки, вище – три, а ще вище – чотири.

Якщо ви вирощуєте гібрид огірка, який має букетну (пучкову) завʼязь, у яких у пазусі листка формується одразу кілька плодів, то формування куща буде іншим – формуємо одне головне стебло, видаляючи всі бічні пагони.

Є ще один варіант формування на випадок, якщо у вас є можливість забезпечити кожному кущу огірків достатньо місця (1,5х1,5 м на рослину). Тоді варто окремо підвʼязувати кожен бічний пагін і розводит їх у різні боки, щоб пагони зверху не затіняли нижні. При цьому "засліплюємо" 6-7 нижніх пазух.

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