Формирование кустов огурцов – очень важная процедура, от которой будет зависеть количество и качество плодов, поэтому важно знать, как это правильно делать.

Чтобы формировались здоровые и вкусные плоды огурцов, и растение не пускало все силы в наращивание зеленой массы, нужно обязательно вовремя прищипывать плети.

Первый этап формирования куста огурца: на нижней части растения проводим "ослепление", удаляя все завязи и побеги, которые формируются в пазухах третьего-пятого листьев. Благодаря этому растения устремят силы на развитие корневой системы, которая обеспечит хорошее питание.

Второй этап: в пазухах следующих трех-пяти листков удаляем боковые побеги, а завязи оставляем.

Третий этап аналогичен, за исключением того, что, кроме завязи, позволяем немного отрасти боковым побегам, а затем прищипываем их после формирования первого листа.

На следующих уровнях (также по три-пять листьев) можно оставлять на боковых побегах два листочка, выше – три, а еще выше – четыре.

Если вы выращиваете гибрид огурца, который имеет букетную (пучковую) завязь, у которых в пазухе листа формируется сразу несколько плодов, то формирование куста будет другим – формируем один главный стебель, удаляя все боковые побеги.

Есть еще один вариант формовки на случай, если у вас есть возможность обеспечить каждому кусту огурцов достаточно места (1,5х1,5 м на растение). Тогда следует отдельно подвязывать каждый боковой побег и разводить их в разные стороны, чтобы побеги сверху не затеняли нижние. При этом "ослепляем" 6-7 нижних пазух.

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