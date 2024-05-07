Кожна рослина кабачків дає рясний урожай, але насправді одним із ключових моментів є не садити занадто багато, щоб ви не були перевантажені цим овочем у розпал вегетаційного періоду.
Для домашнього саду зазвичай достатньо одного-двох рослин кабачків.
Отже, як виростити кабачки у відкритому грунті?
Виберіть сонячне місце для вирощування кабачків. Вибір правильного місця для ваших рослин дасть їм більше шансів процвітати.
Кабачки добре ростуть з насіння. Вирощуючи кабачки з насіння, найкраще сіяти насіння безпосередньо там, де ви хочете, щоб рослина росла, оскільки кабачки погано пересаджуються. Але якщо ви хочете отримати перевагу в сезоні, ви можете посіяти насіння в приміщенні за три-чотири тижні до середньої дати останніх заморозків навесні.
Коли садити кабачки?
Зачекайте, поки грунт прогріється, щоб висаджувати розсаду кабачків або висаджувати насіння на відкритому повітрі. Краще почекати хоча б тиждень або два після останніх заморозків, щоб посадити кабачки на відкритому грунті.
Мульча навколо кабачків-це допомагає стабілізувати температуру землі та покращити утримання води, зберігаючи грунт для кабачків вологим.
Щотижня поливайте кабачки. Вологий грунт найкраще підходить для рослин, але він не повинен бути мокрим.
Поливайте землю з кабачками на рівні землі за допомогою шланга або іншого способу зрошення, щоб уникнути проблем з борошнистою росою, поширеним грибком.
Глибокий полив один-два рази на тиждень краще, ніж частий і неглибокий полив, оскільки він забезпечує рівномірне надходження води до коріння кабачків.
Останні новини України:
Як врятувати від колорадського жука картоплю і помідори: безкоштовний метод.
Цибуля на підвіконні виросте найсмачнішою: господиня розкрила простий секрет.