Вирощування кабачків-чудова рослина для початківців, оскільки їх легко вирощувати, але є кілька нюансів, які слід врахувати.

Кожна рослина кабачків дає рясний урожай, але насправді одним із ключових моментів є не садити занадто багато, щоб ви не були перевантажені цим овочем у розпал вегетаційного періоду.

Для домашнього саду зазвичай достатньо одного-двох рослин кабачків.

Отже, як виростити кабачки у відкритому грунті?

Виберіть сонячне місце для вирощування кабачків. Вибір правильного місця для ваших рослин дасть їм більше шансів процвітати.

Кабачки добре ростуть з насіння. Вирощуючи кабачки з насіння, найкраще сіяти насіння безпосередньо там, де ви хочете, щоб рослина росла, оскільки кабачки погано пересаджуються. Але якщо ви хочете отримати перевагу в сезоні, ви можете посіяти насіння в приміщенні за три-чотири тижні до середньої дати останніх заморозків навесні.

Коли садити кабачки?

Зачекайте, поки грунт прогріється, щоб висаджувати розсаду кабачків або висаджувати насіння на відкритому повітрі. Краще почекати хоча б тиждень або два після останніх заморозків, щоб посадити кабачки на відкритому грунті.

Мульча навколо кабачків-це допомагає стабілізувати температуру землі та покращити утримання води, зберігаючи грунт для кабачків вологим.

Щотижня поливайте кабачки. Вологий грунт найкраще підходить для рослин, але він не повинен бути мокрим.

Поливайте землю з кабачками на рівні землі за допомогою шланга або іншого способу зрошення, щоб уникнути проблем з борошнистою росою, поширеним грибком.

Глибокий полив один-два рази на тиждень краще, ніж частий і неглибокий полив, оскільки він забезпечує рівномірне надходження води до коріння кабачків.

Останні новини України:

Як врятувати від колорадського жука картоплю і помідори: безкоштовний метод.

Цибуля на підвіконні виросте найсмачнішою: господиня розкрила простий секрет.

Як успішно виростити цвітну капусту вдома: головні секрети.