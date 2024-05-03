У «Нафтогаз» звернулися до споживачів з важливим зверненням – що потрібно зробити українцям до 5 травня.

У Газпостачальній компанії «Нафтогаз України» повідомили споживачам про необхідність виконати важливу дію, від якої залежитимуть суми у їхніх платіжках.

Так, споживачам газу необхідно передати показання свого лічильника. І зробити це слід до 5 травня. Це дозволить точніше сформувати рахунки за використаний газ.

«Якщо передати дані пізніше, у платіжці може бути враховано середньомісячне споживання, а не фактично використані об'єми», - наголосили у «Нафтогаз».

Українцям також нагадали, що передати показання можна кількома способами – через особистий кабінет, на сайті без реєстрації, а також через SMS і чатботи у Viber або Telegram.

Також у «Нафтогаз» повідомили споживачам, як переглянути попередні показники:

«Переглянути передані показники, за допомогою онлайн сервісів компанії, можна за допомогою особистого кабінету, на сайті gas.ua. Для цього необхідно перейти до розділу "Споживання газу", або ж "Історія розрахунків".

Додамо, раніше у «Нафтогаз» повідомили, що буде з тарифами на газ у найближчому майбутньому.

У «Нафтогаз» наголосили, що дія тарифного плану «Фіксований» продовжиться до 30 квітня 2025 року.

Тобто, ціна залишається незмінною — 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

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