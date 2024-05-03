У Газпостачальній компанії «Нафтогаз України» повідомили споживачам про необхідність виконати важливу дію, від якої залежитимуть суми у їхніх платіжках.
Так, споживачам газу необхідно передати показання свого лічильника. І зробити це слід до 5 травня. Це дозволить точніше сформувати рахунки за використаний газ.
«Якщо передати дані пізніше, у платіжці може бути враховано середньомісячне споживання, а не фактично використані об'єми», - наголосили у «Нафтогаз».
Українцям також нагадали, що передати показання можна кількома способами – через особистий кабінет, на сайті без реєстрації, а також через SMS і чатботи у Viber або Telegram.
Також у «Нафтогаз» повідомили споживачам, як переглянути попередні показники:
«Переглянути передані показники, за допомогою онлайн сервісів компанії, можна за допомогою особистого кабінету, на сайті gas.ua. Для цього необхідно перейти до розділу "Споживання газу", або ж "Історія розрахунків".
Додамо, раніше у «Нафтогаз» повідомили, що буде з тарифами на газ у найближчому майбутньому.
У «Нафтогаз» наголосили, що дія тарифного плану «Фіксований» продовжиться до 30 квітня 2025 року.
Тобто, ціна залишається незмінною — 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).
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