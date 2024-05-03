В «Нафтогаз» обратились к потребителям с важным обращением – что нужно сделать украинцам до 5 мая.

В Газпоставляющей компании «Нафтогаз Украины» сообщили потребителям о необходимости выполнить важное действие, от которого будут зависеть суммы в их платежках.

Так, потребителям газа необходимо передать показания своего счетчика. И сделать это следует до 5 мая. Это позволит более точно сформировать счета за использованный газ.

"Если передать данные позже, в платежке может быть учтено среднемесячное потребление, а не фактически использованные объемы", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Украинцам также напомнили, что передать показания можно несколькими способами – через личный кабинет, на сайте без регистрации, а также через SMS и чат в Viber или Telegram.

Также в «Нафтогаз» сообщили потребителям, как пересмотреть предыдущие показатели:

«Просмотреть переданные показатели с помощью онлайн сервисов компании можно с помощью личного кабинета, на сайте gas.ua. Для этого необходимо перейти в раздел "Потребление газа" или "История расчетов".

Добавим, ранее в «Нафтогаз» сообщили, что будет с тарифами на газ в ближайшем будущем.

В «Нафтогаз» отметили, что действие тарифного плана «Фиксированный» продлится до 30 апреля 2025 года.

То есть цена остается неизменной - 7,96 грн за куб. м (с НДС).

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