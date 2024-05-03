Очистити решітки духовки не складно, якщо ви знаєте кілька перевірених методів, які можуть вам допомогти.

Очистити решітки духовки вам потрібно відразу тоді, коли ви побачите, що вони забруднилися. Для цього завдання вам знадобляться кілька домашніх засобів та трохи терпіння.

Експерти склали список із 4 методів чищення решіток духовки, щоб вам не довелося турбуватися про те, як їх почистити, а просто зосередитися на тому, щоб набратися нахабства, щоб справді це зробити.

- Помийте решітки духовки (так, у ванну)

Постеліть старий рушник (воно замаслиться) на дно ванни. Покладіть решітки для духовки на рушник. (Рушник захистить дно вашої ванни від подряпин.)

Покладіть решітки для духовки на рушник. (Рушник захистить дно вашої ванни від подряпин.) Наповніть ванну гарячою водою, доки решітки духовки (і рушник) не будуть повністю занурені.

гарячою водою, доки решітки духовки (і рушник) не будуть повністю занурені. Додайте ¼ склянки миючого засобу для посуду (так, це багато мильного засобу для посуду) у ванну. Крім того, ви можете використовувати ¾ склянки прального порошку. Якщо решітки дуже грубі, ви можете використовувати білий оцет замість мильної води та додати в суміш трохи харчової соди, щоб зменшити жир і розчинити пригорілу їжу.

(так, це багато мильного засобу для посуду) у ванну. Залиште решітки на ніч .

. Вранці (звичайно, після кави) потріть стійки щіткою з м’якою щетиною або старою ганчіркою. Для справді стійких плям додайте сіль у посуд для чищення, щоб отримати більш абразивний удар.

щіткою з м’якою щетиною або старою ганчіркою. Промийте полиці гарячою водою, щоб видалити будь-які залишки засобів для чищення.

полиці гарячою водою, щоб видалити будь-які залишки засобів для чищення. Висушіть і замініть решітки духовки.

Винеси на двір

Правильно — буде безлад. Винесіть решітки духовки на вулицю і розкладіть їх у дворі.

Винесіть решітки духовки на вулицю і розкладіть їх у дворі. Використовуйте гарячу воду зі шланга, щоб промити їх.

їх. Змішайте гарячу воду та засіб для знежирення. Візьміть скраб і приступайте до роботи.

Візьміть скраб і приступайте до роботи. Витріть, змийте та повторіть за потреби. Можливо, це не найлегше у цьому списку, але воно точно може творити чудеса та допомогти очистити решітки духовки.

за потреби. Можливо, це не найлегше у цьому списку, але воно точно може творити чудеса та допомогти очистити решітки духовки. Зробіть останнє полоскання та залиште сушитися на рушниках на вулиці.

на рушниках на вулиці. Витріть чистим кухонним рушником, перш ніж міняти решітки.

Сушарка для білизни + засіб для миття посуду

Знову ж таки, ви можете використовувати свою ванну , щоб замочити решітки духовки, або скористатися ванною чи раковиною.

, щоб замочити решітки духовки, або скористатися ванною чи раковиною. Наповніть ванну надзвичайно гарячою водою та додайте кілька рясних струй мила для посуду, щоб знежирити.

Потім додайте в суміш близько 10 сушильних листів і перемішайте. Вода повинна спінитися. (Якщо ви не любите витрачати простирадла для сушіння, вистачить використаних!)

і перемішайте. Вода повинна спінитися. (Якщо ви не любите витрачати простирадла для сушіння, вистачить використаних!) Залиште цей дивний суп на решітці на ніч.

Злийте воду вранці, а потім використовуйте вологі сушарки, щоб витерти залишки з решіток духовки. Вони вже повинні сяяти! Ви вже можете радіти, що вам вдалося очистити решітки духовки.

вранці, а потім використовуйте вологі сушарки, щоб витерти залишки з решіток духовки. Вони вже повинні сяяти! Ви вже можете радіти, що вам вдалося очистити решітки духовки. Ретельно промийте решітки духовки теплою водою.

решітки духовки теплою водою. Висушіть решітки духовки та замініть їх.

Ефірна олія апельсина

Зробіть пасту з харчової соди, оцту та пари крапель ефірного масла апельсина. Ефірна олія апельсина містить антимікробні терпени, які допоможуть очистити решітки духовки (до того ж, пахне смачно!).

Ефірна олія апельсина містить антимікробні терпени, які допоможуть очистити решітки духовки (до того ж, пахне смачно!). Поставте решітки духовки в раковину.

Використовуйте вологу губку, щоб нанести пасту на решітки духовки та очистити решітки духовки їх.

на решітки духовки та очистити решітки духовки їх. Залиште пасту на решітці духовки приблизно на 5–7 годин.

на решітці духовки приблизно на 5–7 годин. Після того, як паста застигне, протріть решітки духовки губкою, щоб видалити залишки жиру чи їжі.

протріть решітки духовки губкою, щоб видалити залишки жиру чи їжі. Промийте решітки духовки теплою водою.

решітки духовки теплою водою. Ретельно висушіть і замініть решітки.

Джерело: homemadesimple

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