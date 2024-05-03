Очистити решітки духовки вам потрібно відразу тоді, коли ви побачите, що вони забруднилися. Для цього завдання вам знадобляться кілька домашніх засобів та трохи терпіння.
Експерти склали список із 4 методів чищення решіток духовки, щоб вам не довелося турбуватися про те, як їх почистити, а просто зосередитися на тому, щоб набратися нахабства, щоб справді це зробити.
- Помийте решітки духовки (так, у ванну)
- Постеліть старий рушник (воно замаслиться) на дно ванни. Покладіть решітки для духовки на рушник. (Рушник захистить дно вашої ванни від подряпин.)
- Наповніть ванну гарячою водою, доки решітки духовки (і рушник) не будуть повністю занурені.
- Додайте ¼ склянки миючого засобу для посуду (так, це багато мильного засобу для посуду) у ванну.
- Крім того, ви можете використовувати ¾ склянки прального порошку.
- Якщо решітки дуже грубі, ви можете використовувати білий оцет замість мильної води та додати в суміш трохи харчової соди, щоб зменшити жир і розчинити пригорілу їжу.
- Залиште решітки на ніч .
- Вранці (звичайно, після кави) потріть стійки щіткою з м’якою щетиною або старою ганчіркою.
- Для справді стійких плям додайте сіль у посуд для чищення, щоб отримати більш абразивний удар.
- Промийте полиці гарячою водою, щоб видалити будь-які залишки засобів для чищення.
- Висушіть і замініть решітки духовки.
Винеси на двір
- Правильно — буде безлад. Винесіть решітки духовки на вулицю і розкладіть їх у дворі.
- Використовуйте гарячу воду зі шланга, щоб промити їх.
- Змішайте гарячу воду та засіб для знежирення. Візьміть скраб і приступайте до роботи.
- Витріть, змийте та повторіть за потреби. Можливо, це не найлегше у цьому списку, але воно точно може творити чудеса та допомогти очистити решітки духовки.
- Зробіть останнє полоскання та залиште сушитися на рушниках на вулиці.
- Витріть чистим кухонним рушником, перш ніж міняти решітки.
Сушарка для білизни + засіб для миття посуду
- Знову ж таки, ви можете використовувати свою ванну, щоб замочити решітки духовки, або скористатися ванною чи раковиною.
- Наповніть ванну надзвичайно гарячою водою та додайте кілька рясних струй мила для посуду, щоб знежирити.
- Потім додайте в суміш близько 10 сушильних листів і перемішайте. Вода повинна спінитися. (Якщо ви не любите витрачати простирадла для сушіння, вистачить використаних!)
- Залиште цей дивний суп на решітці на ніч.
- Злийте воду вранці, а потім використовуйте вологі сушарки, щоб витерти залишки з решіток духовки. Вони вже повинні сяяти! Ви вже можете радіти, що вам вдалося очистити решітки духовки.
- Ретельно промийте решітки духовки теплою водою.
- Висушіть решітки духовки та замініть їх.
Ефірна олія апельсина
- Зробіть пасту з харчової соди, оцту та пари крапель ефірного масла апельсина. Ефірна олія апельсина містить антимікробні терпени, які допоможуть очистити решітки духовки (до того ж, пахне смачно!).
- Поставте решітки духовки в раковину.
- Використовуйте вологу губку, щоб нанести пасту на решітки духовки та очистити решітки духовки їх.
- Залиште пасту на решітці духовки приблизно на 5–7 годин.
- Після того, як паста застигне, протріть решітки духовки губкою, щоб видалити залишки жиру чи їжі.
- Промийте решітки духовки теплою водою.
- Ретельно висушіть і замініть решітки.
Джерело: homemadesimple
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