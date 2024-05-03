Очистить решетки духовки вам нужно сразу, когда вы увидите, что они запачкались. Для этой задачи вам понадобятся несколько домашних средств и немного терпения.
Эксперты составили список из 4 методов чистки решеток духовки, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, как их почистить, а просто сосредоточиться на том, чтобы набраться наглости, чтобы это сделать.
- Помойте решетки духовки (да, в ванную)
- Постелите старое полотенце (оно замаслилось) на дно ванны. Положите решетки для духовки на полотенце. (Полотенце защитит дно вашей ванны от царапин.)
- Наполните ванну горячей водой, пока решетки духовки (и полотенце) не будут полностью погружены.
- Добавьте ¼ стакана моющего средства для посуды (да, это много мыльного средства для посуды) в ванную.
- Кроме того, вы можете использовать ¾ стакана стирального порошка.
- Если решетки очень грубые, можно использовать белый уксус вместо мыльной воды и добавить в смесь немного пищевой соды, чтобы уменьшить жир и растворить пригоревшую пищу.
- Оставьте решетки на ночь .
- Утром (обычно после кофе) потрите стойки щеткой с мягкой щетиной или старой тряпкой.
- Для стойких пятен добавьте соль в чистящую посуду, чтобы получить более абразивный удар.
- Промойте полки горячей водой, чтобы удалить остатки чистящих средств.
- Высушите и замените решетки духовки.
Вынеси во двор
- Правильно – будет беспорядок. Вынесите решетки духовки на улицу и разложите их во дворе.
- Чтобы промыть их, используйте горячую воду из шланга .
- Смешайте горячую воду и обезжиривающее средство. Возьмите скраб и приступайте к работе.
- Вытрите, смойте и повторите при необходимости. Возможно, это не самое легкое в этом списке, но точно может творить чудеса и помочь очистить решетки духовки.
- Произведите последнее полоскание и оставьте сушиться на полотенцах на улице.
- Протрите чистым кухонным полотенцем, прежде чем менять решетки.
Сушилка для белья + средство для мытья посуды
- Опять же, вы можете использовать свою ванную , чтобы замочить решетки духовки или воспользоваться ванной или раковиной.
- Наполните ванну горячей водой и добавьте несколько обильных струй мыла для посуды, чтобы обезжирить.
- Затем добавьте в смесь около 10 сушильных листов и перемешайте. Вода должна вспениваться. (Если вы не любите тратить простыни для сушки, хватит использованных!)
- Оставьте этот удивительный суп на решетке на ночь.
- Слейте воду утром, затем используйте влажные сушилки, чтобы вытереть остатки из решеток духовки. Они уже должны сиять! Вы можете радоваться, что вам удалось очистить решетки духовки.
- Тщательно промойте решетки духовки теплой водой.
- Высушите решетки духовки и замените их.
Эфирное масло апельсина
- Сделайте пасту из пищевой соды, уксуса и пара капель эфирного масла апельсина. Эфирное масло апельсина содержит антимикробные терпены, которые помогут очистить решетки духовки (к тому же пахнет вкусно!).
- Поставьте решетки духовки в раковину.
- Используйте влажную губку, чтобы нанести пасту на решетки духовки и очистить их.
- Оставьте пасту на решетке духового шкафа примерно на 5–7 часов.
- После того как паста застынет, протрите решетки духовки губкой, чтобы удалить остатки жира или пищи.
- Промойте решетки духовки теплой водой.
- Тщательно высушите и замените решетку.
Источник: homemadesimple
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