Очистить решетки духовки вам нужно сразу, когда вы увидите, что они запачкались. Для этой задачи вам понадобятся несколько домашних средств и немного терпения.

Эксперты составили список из 4 методов чистки решеток духовки, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, как их почистить, а просто сосредоточиться на том, чтобы набраться наглости, чтобы это сделать.

- Помойте решетки духовки (да, в ванную)

  • Постелите старое полотенце (оно замаслилось) на дно ванны. Положите решетки для духовки на полотенце. (Полотенце защитит дно вашей ванны от царапин.)
  • Наполните ванну горячей водой, пока решетки духовки (и полотенце) не будут полностью погружены.
  • Добавьте ¼ стакана моющего средства для посуды (да, это много мыльного средства для посуды) в ванную.
    • Кроме того, вы можете использовать ¾ стакана стирального порошка.
    • Если решетки очень грубые, можно использовать белый уксус вместо мыльной воды и добавить в смесь немного пищевой соды, чтобы уменьшить жир и растворить пригоревшую пищу.
  • Оставьте решетки на ночь .
  • Утром (обычно после кофе) потрите стойки щеткой с мягкой щетиной или старой тряпкой.
    • Для стойких пятен добавьте соль в чистящую посуду, чтобы получить более абразивный удар.
  • Промойте полки горячей водой, чтобы удалить остатки чистящих средств.
  • Высушите и замените решетки духовки.

решетки духовки

Вынеси во двор

  • Правильно – будет беспорядок. Вынесите решетки духовки на улицу и разложите их во дворе.
  • Чтобы промыть их, используйте горячую воду из шланга .
  • Смешайте горячую воду и обезжиривающее средство. Возьмите скраб и приступайте к работе.
  • Вытрите, смойте и повторите при необходимости. Возможно, это не самое легкое в этом списке, но точно может творить чудеса и помочь очистить решетки духовки.
  • Произведите последнее полоскание и оставьте сушиться на полотенцах на улице.
  • Протрите чистым кухонным полотенцем, прежде чем менять решетки.

Сушилка для белья + средство для мытья посуды

  • Опять же, вы можете использовать свою ванную , чтобы замочить решетки духовки или воспользоваться ванной или раковиной.
  • Наполните ванну горячей водой и добавьте несколько обильных струй мыла для посуды, чтобы обезжирить.
  • Затем добавьте в смесь около 10 сушильных листов и перемешайте. Вода должна вспениваться. (Если вы не любите тратить простыни для сушки, хватит использованных!)
  • Оставьте этот удивительный суп на решетке на ночь.
  • Слейте воду утром, затем используйте влажные сушилки, чтобы вытереть остатки из решеток духовки. Они уже должны сиять! Вы можете радоваться, что вам удалось очистить решетки духовки.
  • Тщательно промойте решетки духовки теплой водой.
  • Высушите решетки духовки и замените их.

решетки духовки

Эфирное масло апельсина

  • Сделайте пасту из пищевой соды, уксуса и пара капель эфирного масла апельсина. Эфирное масло апельсина содержит антимикробные терпены, которые помогут очистить решетки духовки (к тому же пахнет вкусно!).
  • Поставьте решетки духовки в раковину.
  • Используйте влажную губку, чтобы нанести пасту на решетки духовки и очистить их.
  • Оставьте пасту на решетке духового шкафа примерно на 5–7 часов.
  • После того как паста застынет, протрите решетки духовки губкой, чтобы удалить остатки жира или пищи.
  • Промойте решетки духовки теплой водой.
  • Тщательно высушите и замените решетку.

Источник: homemadesimple

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