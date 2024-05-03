Очистить решетки духовки легко, если вы знаете несколько проверенных методов, которые могут вам помочь.

Очистить решетки духовки вам нужно сразу, когда вы увидите, что они запачкались. Для этой задачи вам понадобятся несколько домашних средств и немного терпения.

Эксперты составили список из 4 методов чистки решеток духовки, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, как их почистить, а просто сосредоточиться на том, чтобы набраться наглости, чтобы это сделать.

- Помойте решетки духовки (да, в ванную)

Постелите старое полотенце (оно замаслилось) на дно ванны. Положите решетки для духовки на полотенце. (Полотенце защитит дно вашей ванны от царапин.)

Положите решетки для духовки на полотенце. (Полотенце защитит дно вашей ванны от царапин.) Наполните ванну горячей водой, пока решетки духовки (и полотенце) не будут полностью погружены.

горячей водой, пока решетки духовки (и полотенце) не будут полностью погружены. Добавьте ¼ стакана моющего средства для посуды (да, это много мыльного средства для посуды) в ванную. Кроме того, вы можете использовать ¾ стакана стирального порошка. Если решетки очень грубые, можно использовать белый уксус вместо мыльной воды и добавить в смесь немного пищевой соды, чтобы уменьшить жир и растворить пригоревшую пищу.

(да, это много мыльного средства для посуды) в ванную. Оставьте решетки на ночь .

. Утром (обычно после кофе) потрите стойки щеткой с мягкой щетиной или старой тряпкой. Для стойких пятен добавьте соль в чистящую посуду, чтобы получить более абразивный удар.

щеткой с мягкой щетиной или старой тряпкой. Промойте полки горячей водой, чтобы удалить остатки чистящих средств.

полки горячей водой, чтобы удалить остатки чистящих средств. Высушите и замените решетки духовки.

Вынеси во двор

Правильно – будет беспорядок. Вынесите решетки духовки на улицу и разложите их во дворе.

Вынесите решетки духовки на улицу и разложите их во дворе. Чтобы промыть их, используйте горячую воду из шланга .

. Смешайте горячую воду и обезжиривающее средство. Возьмите скраб и приступайте к работе.

Возьмите скраб и приступайте к работе. Вытрите, смойте и повторите при необходимости. Возможно, это не самое легкое в этом списке, но точно может творить чудеса и помочь очистить решетки духовки.

при необходимости. Возможно, это не самое легкое в этом списке, но точно может творить чудеса и помочь очистить решетки духовки. Произведите последнее полоскание и оставьте сушиться на полотенцах на улице.

на полотенцах на улице. Протрите чистым кухонным полотенцем, прежде чем менять решетки.

Сушилка для белья + средство для мытья посуды

Опять же, вы можете использовать свою ванную , чтобы замочить решетки духовки или воспользоваться ванной или раковиной.

, чтобы замочить решетки духовки или воспользоваться ванной или раковиной. Наполните ванну горячей водой и добавьте несколько обильных струй мыла для посуды, чтобы обезжирить.

Затем добавьте в смесь около 10 сушильных листов и перемешайте. Вода должна вспениваться. (Если вы не любите тратить простыни для сушки, хватит использованных!)

и перемешайте. Вода должна вспениваться. (Если вы не любите тратить простыни для сушки, хватит использованных!) Оставьте этот удивительный суп на решетке на ночь.

Слейте воду утром, затем используйте влажные сушилки, чтобы вытереть остатки из решеток духовки. Они уже должны сиять! Вы можете радоваться, что вам удалось очистить решетки духовки.

утром, затем используйте влажные сушилки, чтобы вытереть остатки из решеток духовки. Они уже должны сиять! Вы можете радоваться, что вам удалось очистить решетки духовки. Тщательно промойте решетки духовки теплой водой.

решетки духовки теплой водой. Высушите решетки духовки и замените их.

Эфирное масло апельсина

Сделайте пасту из пищевой соды, уксуса и пара капель эфирного масла апельсина. Эфирное масло апельсина содержит антимикробные терпены, которые помогут очистить решетки духовки (к тому же пахнет вкусно!).

Эфирное масло апельсина содержит антимикробные терпены, которые помогут очистить решетки духовки (к тому же пахнет вкусно!). Поставьте решетки духовки в раковину.

Используйте влажную губку, чтобы нанести пасту на решетки духовки и очистить их.

на решетки духовки и очистить их. Оставьте пасту на решетке духового шкафа примерно на 5–7 часов.

на решетке духового шкафа примерно на 5–7 часов. После того как паста застынет, протрите решетки духовки губкой, чтобы удалить остатки жира или пищи.

протрите решетки духовки губкой, чтобы удалить остатки жира или пищи. Промойте решетки духовки теплой водой.

решетки духовки теплой водой. Тщательно высушите и замените решетку.

Источник: homemadesimple

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