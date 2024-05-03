У "ПриватБанку" пояснили, що видають усі купюри долара, випущені з 1996 по 2013 рік, але якщо відмовляються приймати купюри – є вихід.

В Україні клієнти "ПриватБанк" скаржаться на якість банкнот долара у касах банку. Серед найпопулярніших скарг: видача банкнот 1996 року випуску. Клієнтка "ПриватБанк" пояснила, що спочатку їй видали старі доларові купюри, а потім не захотіли їх обміняти. Про це вона розповіла на сайті Мінфін.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що звернулась у відділення банку за видачею готівки. Першого разу касир видала старі банкноти, але жінка їх забрала, адже нових не знайшла.

Через певний час клієнтка "ПриватБанк" захотіла поміняти долари на гривні, тому понесла в банк купюри, які їй раніше дали в банку. Але касир "ПриватБанку" не схотіла їх приймати.

"Знову понесли в банк ті купюри — кажуть вони пошкоджені, хоча занесли такими як брали. Знову купили долари, а на відділенні знову видають старі дешевші купюри за ціною нових. Як забрати долари нового зразка?", - поділилась клієнтка.

В "ПриватБанку" пояснили, що видають усі купюри долара, що випущено з 1996 по 2013 рік. При цьому виводити з обігу будь-які банкноти не планують. Такі купюри дійсні практично у всіх країнах світу, де приймають американські долари у банках та обмінниках, у тому числі й у США.

Також у Приватбанку зазначили, що видають лише ті банкноти, які попередньо перевірили. Тобто вони є справжніми купюрами. Також правила Нацбанку зобов'язують ці долари, навіть якщо вони 1996 року випуску, приймати у всіх касах та обмінниках.

Якщо у касі чи обміннику відмовляться приймати долари, клієнт має право звернутися до Національного банку та написати скаргу. Якщо скарга підтвердиться, банк чи обмінник можуть оштрафувати.

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