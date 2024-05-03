В "ПриватБанке" объяснили, что выдают все купюры доллара, выпущенные с 1996 по 2013 год, но если отказываются принимать купюры - есть выход.

В Украине клиенты "ПриватБанка" жалуются на качество банкнот доллара в кассах банка. Среди самых популярных жалоб: выдача банкнот 1996 выпуска. Клиентка "ПриватБанка" объяснила, что сначала ей выдали старые долларовые купюры, а затем не захотели их обменять. Об этом она рассказала на сайте Минфина.

Клиентка "ПриватБанк" рассказала, что обратилась в отделение банка за выдачей наличных денег. Первый раз кассир выдала старые банкноты, но женщина их забрала, ведь новых не нашла.

Через некоторое время клиентка "ПриватБанк" захотела поменять доллары на гривне, потому понесла в банк купюры, которые ей раньше дали в банке. Но кассир ПриватБанка не захотела их принимать.

"Снова понесли в банк те купюры - говорят они повреждены, хотя занесли такими как брали. Снова купили доллары, а на отделении снова выдают старые более дешевые купюры по цене новых. Как забрать доллары нового образца?", - поделилась клиентка.

В "ПриватБанке" объяснили, что выдают все купюры доллара, выпущенные с 1996 по 2013 год. При этом выводить из обращения какие-либо банкноты не планируют. Такие купюры действительны практически во всех странах мира, где принимают американские доллары в банках и обменниках, в том числе США.

Также в Приватбанке отметили, что выдают только те банкноты, которые предварительно проверили. То есть, они являются настоящими купюрами. Также правила Нацбанка обязывают эти доллары, даже если они в 1996 году выпуска принимать во всех кассах и обменниках.

Если в кассе или обменнике откажутся принимать доллары, клиент имеет право обратиться в Национальный банк и написать жалобу. Если жалоба подтвердится, банк или обменник могут быть оштрафованы.

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