Реформа військової мобілізації в Україні звертає увагу на роль жінок у військовій сфері. Закон про мобілізацію, що вступає в силу 18 травня, спрямований на перегляд списку професій, за якими жінки повинні реєструватися для можливого виклику на військовий облік.

Жінки, що мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні оновити свої військово-облікові дані. Це стосується не лише медичних працівників, а й фахівців із суміжних галузей. Ця нова норма діє з 1 жовтня попереднього року.

Серед професій, які підпадають під цей закон:

фізична терапія; медична та психологічна реабілітація; громадське здоров'я; фізична реабілітація; промислова фармація; санітарія та експертиза; стоматологія; медицина; медсестринство; фармація; технології медичної діагностики та лікування; біомедична інженерія; біотехнології та біоінженерія; професіонали патології; токсикології; фармакології; фізіології та епідеміології. Також жінки, які мають суміжні професії, можуть добровільно вступити на військовий облік, не покидаючи країну.

Хоча закон ставить за мету гендерну рівність, військовий облік жінок на фронт можливий лише за їхньою згодою. Є обмеження для матерів трьох або більше дітей, а також для одиноких матерів дітей молодше 18 років, які не можуть бути мобілізовані.

Також у мобілізації не беруть участь дружини інвалідів, жінки з поганим здоров'ям, а також ті, хто перебуває у статусі студента. Базова служба в Україні є добровільною, вона заміняє призов на строкову службу. Наразі в Збройних Силах України служать близько 46 тисяч жінок, що складає трохи більше 7% від загальної кількості військовослужбовців.

Джерело: rbc

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