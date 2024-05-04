Украинцам рассказали, кто из женщин должен стать на военный учет в мае.

Реформа военной мобилизации в Украине обращает внимание на роль женщин в военной сфере. Вступающий в силу 18 мая закон о мобилизации направлен на пересмотр списка профессий, по которым женщины должны регистрироваться для возможного вызова на военный учет.

Женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование должны обновить свои военно-учетные данные. Это касается не только медицинских работников, но и специалистов по смежным отраслям. Эта новая норма действует с 1 октября.

Среди профессий, подпадающих под этот закон:

физическая терапия; медицинская и психологическая реабилитация; общественное здоровье; физическая реабилитация; промышленная фармация; санитария и экспертиза; стоматология; медицина; медсестринство; фармация; технологии медицинской диагностики и лечения; биомедицинская инженерия; биотехнологии и биоинженерия; профессионалы патологии; токсикологии; фармакологии; физиологии и эпидемиологии Также женщины, имеющие смежные профессии, могут добровольно вступить на военный учет, не покидая страну.

Хотя закон ставит целью гендерное равенство, военный учет женщин на фронт возможен только с их согласия. Есть ограничения для матерей трех или более детей, а также для одиноких матерей детей младше 18 лет, которые не могут быть мобилизованы.

Также в мобилизации не участвуют жены инвалидов, женщины с плохим здоровьем, а также находящиеся в статусе студента. Базовая служба в Украине добровольна, она заменяет призыв на срочную службу. В настоящее время в Вооруженных Силах Украины служат около 46 тысяч женщин, что составляет немногим более 7% от общего числа военнослужащих.

Источник: rbc

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