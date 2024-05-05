Втратити десь телефон або якщо його вкрали – може бути дуже болісно, ​​особливо якщо ви витрачаєте на смартфон величезну суму.

У будь-якому випадку потрібно знати, як заблокувати втрачений або вкрадений смартфон і що потрібно зробити насамперед.

Зверніть увагу, що вам необхідно подати скаргу до поліції, перш ніж ви зможете заблокувати свій смартфон.

Вам слід негайно повідомити свого оператора стільникового зв'язку, якщо ваш смартфон втрачений або вкрадений, щоб він міг заблокувати його і заборонити будь-кому ще використовувати його.

Якщо ви не повідомите їх про проблеми зі смартфоном відразу, вам, можливо, доведеться платити за несанкціоновані телефонні дзвінки, що може коштувати дуже дорого.

Якщо ваш смартфон був вкрадений, попросіть у свого оператора мережі ідентифікаційний номер телефону (IMEI) — вам потрібно буде повідомити його в поліцію.

Якщо ви знайдете свій смартфон, ваш мережний провайдер зазвичай зможе повторно активувати його.

Якщо ваш смартфон вкрадений - Вам слід якнайшвидше повідомити про це місцеву поліцейську дільницю.

Ваш мережний провайдер повідомить вам ідентифікаційний номер вашого смартфона (IMEI), який вам слід повідомити поліцію.

Також важливо використовувати "Знайти iPhone", "Знайти мій пристрій" (Android) або SmartThings Find (Samsung Galaxy), щоб побачити розташування вашого смартфона на карті.

Використовуйте функцію «Знайти», щоб змусити телефон гучно або віддалено заблокувати його за допомогою PIN-коду. Також можна відобразити повідомлення на екрані блокування смартфона.

Віддалено видаліть дані, якщо впевнені, що не повернете свій смартфон.

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