Потерять где-то телефон или если его украли - может быть весьма болезненно, особенно если вы тратите на смартфон огромную сумму.

В любом случае нужно знать, как заблокировать потерянный или украденный смартфон и что нужно сделать первым делом.

Обратите внимание, что вам необходимо подать жалобу в полицию, прежде чем вы сможете заблокировать свой смартфон.

Вам следует немедленно сообщить своему оператору сотовой связи, если ваш смартфон утерян или украден, чтобы он мог заблокировать его и запретить кому-либо еще использовать его.

Если вы не сообщите им о проблемах со смартфоном сразу, вам, возможно, придется платить за несанкционированные телефонные звонки, что может стоить очень дорого.

Если ваш смартфон был украден, попросите у своего сетевого оператора идентификационный номер телефона (IMEI) — вам нужно будет сообщить его в полицию.

Если вы найдете свой смартфон, ваш сетевой провайдер обычно сможет повторно активировать его.

Если ваш смартфон украден - Вам следует как можно скорее сообщить об этом в местный полицейский участок.

Ваш сетевой провайдер сообщит вам идентификационный номер вашего смартфона (IMEI), который вам следует сообщить в полицию.

Также важно использовать «Найти iPhone», «Найти мое устройство» (Android) или SmartThings Find (Samsung Galaxy), чтобы увидеть местоположение вашего смартфона на карте.

Используйте функцию «Найти», чтобы заставить телефон звонить громко или удаленно заблокировать его с помощью PIN-кода. Вы также можете отобразить сообщение на экране блокировки смартфона.

Удаленно удалите свои данные, если уверены, что не вернете свой смартфон.

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