У Харкові планують збільшити перерви в постачанні електроенергії для домогосподарств.

Пресслужба "Харківобленерго" повідомила, що з 2 травня у Харкові та області тривалість відключень електропостачання збільшать з трьох до п'яти годин. Ця зміна пов'язана з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт.

"Також важливо врахувати, що через нинішні ремонтні заходи в Харківській області можуть відбуватися триваліші відключення електропостачання, ніж заплановано", — йдеться у повідомленні.

Раніше Politeka також писала, що українці можуть отримати знижку на оплату електроенергії. Йдеться про знижку у розмірі 60%, яку можна отримати, починаючи з травня.

Олексій Кучеренко, народний депутат Верховної Ради та заступник голови Комітету з енергетики, зазаначає, що українцям потрібно бути готовими до того, що вартість електроенерії зросте з деяких причин. Зрости вона може до 3,50 грн. Однак, деякі громадяни можуть отримати знижку.

Щоб сплачувати за світло на 60% менше, ви можете замінити свій лічильник електроенергії на більш економний. Для заміни лічильника вам варто звернутися до обленерго за місцем проживання. Прилад та інсталяцію потрібно оплатити власною ціною, однак сума окупиться з часом.

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