В Харькове планируют увеличить перерывы в снабжении электроэнергией для домохозяйств.

Прессслужба "Харьковоблэнерго" сообщила, что со 2 мая в Харькове и области продолжительность отключений электроснабжения увеличат с трех до пяти часов. Это изменение связано с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ.

"Также важно учесть, что из-за нынешних ремонтных мероприятий в Харьковской области могут происходить более длительные отключения электроснабжения, чем запланировано", — говорится в сообщении.

Ранее Politeka также писала, что украинцы могут получить скидку на оплату электроэнергии. Речь идет о скидке в размере 60%, которую можно получить начиная с мая.

Алексей Кучеренко, народный депутат Верховной Рады и заместитель председателя Комитета по энергетике, отмечает, что украинцам нужно быть готовыми к тому, что стоимость электроэнергии вырастет по некоторым причинам. Вырасти она может до 3,50 грн. Однако некоторые граждане могут получить скидку.

Чтобы оплачивать свет на 60% меньше, вы можете заменить свой счетчик электроэнергии на более экономичный. Для замены счетчика вам следует обратиться в облэнерго по месту жительства. Прибор и установку нужно оплатить по собственной цене, однако сумма окупится со временем.

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