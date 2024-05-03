Фаршировані яйця за цим рецептом виглядатимуть на столу дуже апетитно і по-святковому – гості і рідні будуть у захваті від такої закуски.

Фаршировані яйця недарма користуються великою популярністю серед господинь і тих, хто просто любить смачно поїсти.

Рецептів начинки для фаршированих яєць є величезна кількість, тож ця проста і швидка у приготуванні закуска кожного разу може бути іншою.

Ще одним рецептом фаршированих яєць поділилися на сторінці з рецептами «Emigotuje».

«Гарно виглядатимуть на Великодньому столі!», - йдеться у коментарі до рецепту.

Отже, інгредієнти потрібні такі: 6 зварених круто яєць, 2 великі ложки майонезу, 1 столова ложка гірчиці, дрібка, солі і перцю, 3-4 редиски, цибуля шніт або зелена цибуля.

Фаршировані яйця на Великдень.

Хід приготування фаршированих яєць дійсно дуже простий. Яйця потрібно зварити, очистити, жовтки викласти в миску. Додати до жовтків майонез, гірчицю і приправи. Змішати начинку до однорідної пасти і викласти у кондитерський мішок для того, щоб начинити яйця красиво і акуратно.

Перед подачею на стіл фаршировані яйця прикрашаємо дрібно нарізаною цибулькою і редискою.

Фаршировані яйця на Великдень.

Ефектно буде виглядати на столі, якщо чередувати яйця – одне з редискою, інше з цибулею і так далі.

«Виглядають красиво»,

«Чудово!»,

«Красиво і смачно!», - коментують користувачі Інстаграм цей рецепт фаршированих яєць на Великодній стіл.

Фаршировані яйця на Великдень.

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