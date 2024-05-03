Фаршированные яйца по этому рецепту будут выглядеть на столе очень аппетитно и по-праздничному – гости и родные будут в восторге от такой закуски.

Фаршированные яйца не зря пользуются большой популярностью среди хозяек и тех, кто просто любит вкусно поесть.

Рецептов начинки для фаршированных яиц существует огромное количество, так что эта простая и быстрая в приготовлении закуска каждый раз может быть другой.

Еще одним рецептом фаршированных яиц поделились на странице с рецептами «Emigotuje».

«Хорошо будут смотреться на Пасхальном столе!», - говорится в комментарии к рецепту.

Итак, ингредиенты нужны следующие: 6 сваренных вкрутую яиц, 2 большие ложки майонеза, 1 столовая ложка горчицы, щепотка, соли и перца, 3-4 редиса, лук шнит или зеленый лук.

Фаршированные яйца на Пасху.

Ход приготовления фаршированных яиц действительно очень простой. Яйца нужно сварить, очистить, желтки выложить в миску. Добавить в желтки майонез, горчицу и приправы. Смешать начинку до однородной пасты и выложить в кондитерский мешок для того, чтобы начинить яйца красиво и аккуратно.

Перед подачей на стол фаршированные яйца украшаем мелко нарезанным лучком и редисом.

Фаршированные яйца на Пасху.

Эффектно будет смотреться на столе, если чередовать яйца – одно с редисом, другое с луком и так далее.

«Выглядят красиво»,

"Прекрасно!",

«Красиво и вкусно!» , – комментируют пользователи Инстаграм этот рецепт фаршированных яиц на Пасхальный стол.

Фаршированные яйца на Пасху.

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