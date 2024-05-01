У Запорізькій області посадовець військкомату, якого ДБР викрило на незаконному вилученні автомобілів, постане перед судом.

Перед судом постане посадовець військкомату із Запорізького регіону, якого ДБР викрило у незаконному вилученні автомобілів, інформують у Державному бюро розслідувань.

Розслідування ДБР щодо цього посадовця з Центрального об'єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя завершилося. Встановлено, що він без законних підстав вилучив автомобілі з підприємств на суму 11 млн гривень.

Обвинувальний акт уже направлено до суду.

На початку російського повномасштабного вторгнення цей посадовець відповідав за мобілізацію транспортних засобів, однак він обрав автомобілі для вилучення на свій розсуд. У березні 2022 року він з військовим супроводом прибув на автомобільну стоянку, яка фактично не належала до його територіальної юрисдикції. Власників автомобілів на той момент не було на майданчику.

Посадовець діяв без встановлених лімітів на вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які регламентують такі дії для підприємств. Йому вдалося вилучити лише ті автомобілі, ключі до яких були у водія, що був на стоянці. Серед них були чотири вантажівки та мікроавтобус, загальна вартість яких склала майже 11 млн гривень.

Посадовець обвинувачується у перевищенні військовою особою своєї влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (частина 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України).

За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Управлінням цією справою займається Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

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