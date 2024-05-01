В Запорожской области должностное лицо военкомата, которого ДБР разоблачило на незаконном изъятии автомобилей, предстанет перед судом.

Перед судом предстанет должностное лицо военкомата из Запорожского региона, которого ДБР разоблачило в незаконном изъятии автомобилей, информируют в Государственном бюро расследований.

Расследование ДБР по этому должностному лицу из Центрального объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Запорожья завершилось. Установлено, что он без законных оснований изъял автомобили с предприятий на сумму 11 млн. гривен.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

В начале российского полномасштабного вторжения это должностное лицо отвечало за мобилизацию транспортных средств, однако он избрал автомобили для изъятия по своему усмотрению. В марте 2022 г. он с военным сопровождением прибыл на автомобильную стоянку, которая фактически не принадлежала к его территориальной юрисдикции. Владельцев автомобилей в тот момент не было на площадке.

Чиновник действовал без установленных лимитов на изъятие транспортных средств и соответствующих документов от местных властей, регламентирующих такие действия для предприятий. Ему удалось изъять только те автомобили, ключи к которым были у водителя, находившегося на стоянке. Среди них было четыре грузовика и микроавтобус, общая стоимость которых составила почти 11 млн гривен.

Чиновник обвиняется в превышении военным лицом своей власти или служебных полномочий в условиях военного положения (часть 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины).

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Управлением этого дела занимается Запорожская специализированная прокуратура в сфере обороны.

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