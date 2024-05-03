Якщо ви забули або втратили пароль, PIN-код або графічний ключ блокування екрану, у вас є кілька спроб спробувати розблокувати смартфон.

Якщо після кількох спроб вам все ще не вдалося, перевірений спосіб розблокувати смартфон – виконати скидання налаштувань до заводських.

Як розблокувати смартфон, якщо ви забули PIN-код?

Перш ніж скинути налаштування смартфона до заводських налаштувань, зверніть увагу на наступне:

Перш ніж продовжити, переконайтеся, що ви створили резервну копію всієї важливої ​​інформації та файлів смартфона.

Перед тим, як скинути, переконайтеся, що телефон заряджено як мінімум на 35% або підключено до зарядного пристрою і активно заряджається.

Переконайтеся, що ви знаєте ім'я та пароль свого облікового запису Google у смартфоні.

Вони знадобляться, щоб розблокувати телефон після скидання налаштувань.

На телефонах Android 5 Lollipop або пізнішої версії може бути включений захист смартфона.

Це означає, що після скидання налаштувань смартфона вам необхідно буде увійти в систему, використовуючи той же обліковий запис Google, який був використаний у вашому телефоні.

Якщо ви забули пароль свого облікового запису Google, скористайтеся веб-браузером комп'ютера та перейдіть на сторінку Google, щоб спочатку скинути пароль смартфона.

Щоб скинути налаштування смартфона:

Вимкніть живлення. Натисніть та утримуйте кнопку збільшення гучності. Потім підключіть телефон до розетки за допомогою кабелю USB та адаптера живлення.

Продовжуйте утримувати кнопку збільшення гучності , доки смартфони вмикається. Відпустіть кнопку, коли з'явиться екран Android Recovery.

За допомогою кнопок гучність перейдіть до «Очистити дані/скидання до заводських налаштувань» , а потім натисніть кнопку живлення.

Якщо буде запропоновано підтвердити, натисніть кнопку зменшення гучності смартфона.

І виберіть "Так", а потім натисніть кнопку живлення.

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