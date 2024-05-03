Если вы забыли или потеряли пароль, PIN-код или графический ключ блокировки экрана, у вас есть несколько попыток попытаться разблокировать смартфон.

Если после нескольких попыток вам все еще не удалось, проверенный способ разблокировать смартфон — выполнить сброс настроек к заводским.

Как разблокировать смартфон, если вы забыли PIN-код?

Прежде чем выполнить сброс настроек смартфона к заводским настройкам, обратите внимание на следующее:

Прежде чем продолжить, убедитесь, что вы создали резервную копию всей важной информации и файлов смартфона.

Перед выполнением сброса убедитесь, что телефон заряжен как минимум на 35% или подключен к зарядному устройству и активно заряжается.

Убедитесь, что вы знаете имя и пароль своей учетной записи Google в смартфоне.

Они понадобятся вам, чтобы разблокировать телефон после сброса настроек.

На телефонах с Android 5 Lollipop или более поздней версии может быть включена защита смартфона.

Это означает, что после сброса настроек смартфона вам необходимо будет войти в систему, используя ту же учетную запись Google , которая была использована в вашем телефоне.

Если вы забыли пароль своей учетной записи Google, воспользуйтесь веб-браузером вашего компьютера и перейдите на страницу Гугл чтобы сначала сбросить пароль смартфона.

Чтобы выполнить сброс настроек смартфона:

Выключите питание. Нажмите и удерживайте кнопку увеличение громкости. Затем подключите телефон к розетке с помощью USB-кабеля и адаптера питания.

Продолжайте удерживать кнопку увеличение громкости , пока смартфоны включается. Отпустите кнопку, когда появится экран Android Recovery.

С помощью кнопок громкость перейдите к параметру «Очистить данные/сброс к заводским настройкам» , а затем нажмите кнопку питание.

Если будет предложено подтвердить, с помощью кнопки уменьшение громкости смартфона.

И выберите «Да», а затем нажмите кнопку питание.

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