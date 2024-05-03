Баклажани можуть бути вибагливою культурою, але якщо ви зможете правильно їх виростити, тримати в теплі та звести до мінімуму пошкодження шкідниками – на вас чекає відмінний урожай.

Як би не було цікаво переглядати величезну різноманітність баклажанів, пропонованих у каталогах, і уявляти всі смачні варіанти їх приготування, легко випустити з уваги те, що відбувається між їх вирощуванням.

Тоді зусилля, які ви витратили на вибір потрібних баклажанів для страви своєї мрії, окупляться.

Після того, як ви вибрали насіння баклажанів, ваше перше завдання – почати вирощувати насіння, що може бути непросто з баклажанами. Плануйте посів насіння за 8-10 тижнів до останніх заморозків.

Це дасть вашим рослинам достатньо часу, щоб стати міцними. Нижнє нагрівання необхідне досягнення цієї мети.

Насіння баклажанів слід дуже злегка прикрити ґрунтовою сумішшю.

Додаткове світло не потрібне, поки насіння не проросте. Це імітує ідеальні умови для вирощування баклажанів та сприяє їх густому та міцному зростанню.

Насіння баклажанів проростає через 7–14 днів, залежно від тепла, вологості, вмісту вологи та віку насіння.

До складу більшості ґрунтових сумішей входять добрива, але якщо у вашу їх немає, ви не можете просто забути про це.

Ще шість тижнів зростання дадуть рослини баклажанів, які можуть конкурувати із рослинами в садовому центрі.

Баклажани не люблять стоячої води, тому дорослі рослини слід поливати рясно і нечасто. Але не дозволяйте листям в'янути протягом дня.

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