Баклажаны могут быть привередливой культурой, но если вы сможете правильно их вырастить, держать в тепле и свести к минимуму повреждение вредителями - вас ждет отличный урожай.

Как бы ни было интересно просматривать огромное разнообразие баклажанов, предлагаемых в каталогах, и представлять себе все вкусные варианты их приготовления, легко упустить из виду то, что происходит между их выращиванием.

Тогда усилия, которые вы потратили на выбор подходящих баклажанов для блюда своей мечты, окупятся.

После того, как вы выбрали семена баклажанов, ваша первая задача — начать выращивать семена, что может быть непросто с баклажанами. Планируйте посев семян за 8–10 недель до последних заморозков.

Это даст вашим растениям достаточно времени, чтобы стать крепкими. Нижний нагрев необходим для достижения этой цели.

Семена баклажанов следует очень слегка прикрыть почвенной смесью.

Дополнительный свет не нужен, пока семена не прорастут. Это имитирует идеальные условия для выращивания баклажанов и способствует их густому и крепкому росту.

Семена баклажанов прорастают через 7–14 дней, в зависимости от тепла, влажности, содержания влаги и возраста семян.

В состав большинства почвенных смесей входят удобрения, но если в вашу их нет, вы не можете просто забыть об этом.

Еще шесть недель роста дадут растения баклажанов, которые могут конкурировать с растениями в садовом центре.

Баклажаны не любят стоячую воду, поэтому взрослые растения следует поливать обильно и нечасто. Но не позволяйте листьям увядать в течение дня.

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