Незалежно від того, чи готуєте ви справжню запіканку, чи лазанью, чи просто курку, якщо посуд для запікання пригорить, вам доведеться його очистити.
Як очистити посуд ля запікання
Що вам знадобиться
- Лопатка (в ідеалі пластикова)
- Харчова сода
- Засіб для миття посуду
- Гаряча вода
- Скраб-губка
Інструкції
- Приступайте до роботи за допомогою шпателя: щоб очистити посуд для запікання, зіскрібайте стільки їжі, скільки зможете за допомогою шпателя. Потім промийте посуд. (Примітка: тут ми обережно використовували металеву лопатку, але найкраще використовувати пластикову лопатку, щоб ви не подряпали посуд.)
- Додайте харчову соду: посипте велику кількість харчової соди на дно каструлі. Харчова сода ефективна для того, щоб очистити посуд для запікання.
- Додайте засіб для миття посуду: додайте пару струй мила для посуду, потім наповніть каструлю гарячою водою. Дайте йому постояти на рівній поверхні принаймні 15 хвилин, але навіть на ніч.
- Поверніть шпатель: коли суміш харчової соди все ще всередині, знову використовуйте шпатель, щоб зішкребти всі шматочки, які почали від’єднуватися. Вилийте брудну воду.
- Додайте більше харчової соди: посипте більше харчової соди на поверхню страви, зосереджуючись на будь-яких особливо поганих місцях.
- І більше засобу для миття посуду: додайте крапку мила для посуду на губку для чищення, увімкніть гарячу воду та зробіть все, щоб очистити посуд для запікання.
- Повторіть за потреби: періодично промивайте щітку для чищення, коли вона наповнюється брудом, і за потреби знову наносіть мило та харчову соду.
- Дайте висохнути: дайте запіканці повністю висохнути, перш ніж прибрати її.
Примітка
- Якщо ви приготували запіканку і точно знаєте, що не збираєтеся з’їсти все за один прийом, вичерпайте зайве і відразу покладіть його в контейнер для зберігання. Я вважаю, що коли їжа охолоне в посуді, пригорілі шматочки стає ще важче видалити.
Джерело: thekitchn
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