Ви можете скористатися покроковою інструкцією, щоб очистити посуд для запікання, який пригорів і який тепер дуже складно відмиити.

Незалежно від того, чи готуєте ви справжню запіканку, чи лазанью, чи просто курку, якщо посуд для запікання пригорить, вам доведеться його очистити.

Як очистити посуд ля запікання

Що вам знадобиться

Лопатка (в ідеалі пластикова)

Харчова сода

Засіб для миття посуду

Гаряча вода

Скраб-губка

Інструкції

Приступайте до роботи за допомогою шпателя: щоб очистити посуд для запікання, зіскрібайте стільки їжі, скільки зможете за допомогою шпателя. Потім промийте посуд. (Примітка: тут ми обережно використовували металеву лопатку, але найкраще використовувати пластикову лопатку, щоб ви не подряпали посуд.) Додайте харчову соду: посипте велику кількість харчової соди на дно каструлі. Харчова сода ефективна для того, щоб очистити посуд для запікання. Додайте засіб для миття посуду: додайте пару струй мила для посуду, потім наповніть каструлю гарячою водою. Дайте йому постояти на рівній поверхні принаймні 15 хвилин, але навіть на ніч. Поверніть шпатель: коли суміш харчової соди все ще всередині, знову використовуйте шпатель, щоб зішкребти всі шматочки, які почали від’єднуватися. Вилийте брудну воду. Додайте більше харчової соди: посипте більше харчової соди на поверхню страви, зосереджуючись на будь-яких особливо поганих місцях. І більше засобу для миття посуду: додайте крапку мила для посуду на губку для чищення, увімкніть гарячу воду та зробіть все, щоб очистити посуд для запікання. Повторіть за потреби: періодично промивайте щітку для чищення, коли вона наповнюється брудом, і за потреби знову наносіть мило та харчову соду. Дайте висохнути: дайте запіканці повністю висохнути, перш ніж прибрати її.

Примітка

Якщо ви приготували запіканку і точно знаєте, що не збираєтеся з’їсти все за один прийом, вичерпайте зайве і відразу покладіть його в контейнер для зберігання. Я вважаю, що коли їжа охолоне в посуді, пригорілі шматочки стає ще важче видалити.

Джерело: thekitchn

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