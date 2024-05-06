Независимо от того, готовите ли вы настоящую запеканку, лазанью или просто курицу, если посуду для запекания пригорит, вам придется ее очистить.
Как очистить посуду для запекания
Что вам понадобится
- Лопатка (в идеале пластиковая)
- Пищевая сода
- Средство для мытья посуды
- Горячая вода
- Скраб-губка
Инструкции
- Приступайте к работе с помощью шпателя: чтобы очистить посуду для запекания, соскребайте столько еды, сколько сможете с помощью шпателя. Затем промойте посуду. (Примечание: здесь мы осторожно использовали металлическую лопатку, но лучше использовать пластиковую лопатку, чтобы вы не поцарапали посуду.)
- Добавьте пищевую соду: посыпьте большое количество пищевой соды на дно кастрюли. Пищевая сода эффективна для очистки посуды для запекания.
- Добавьте средство для мытья посуды: добавьте пару струй мыла для посуды, затем наполните кастрюлю горячей водой. Дайте ему постоять на ровной поверхности не менее 15 минут, но даже на ночь.
- Поверните шпатель: когда смесь пищевой соды все еще внутри, снова используйте шпатель, чтобы соскоблить все кусочки, которые начали отсоединяться. Вылейте грязную воду.
- Добавьте больше пищевой соды: посыпьте больше пищевой соды на поверхность блюда, сосредотачиваясь на любых особенно плохих местах.
- И больше средства для мытья посуды: добавьте точку мыла для посуды на чистящую губку, включите горячую воду и сделайте все, чтобы очистить посуду для запекания.
- Повторите при необходимости: периодически промывайте чистящую щетку, когда она наполняется грязью, и при необходимости снова наносите мыло и пищевую соду.
- Дайте высохнуть: дайте запеканцы полностью высохнуть, прежде чем убрать ее.
Примечание
- Если вы приготовили запеканку и точно знаете, что не собираетесь съесть все за один прием, иссякните лишнее и сразу положите его в контейнер для хранения. Я считаю, что когда еда остынет в посуде, пригоревшие кусочки становится еще труднее удалить.
Источник: thekitchn
Читайте также:
Как очистить посудомоечную машину, чтобы посуда была блестящей: 7 простых шагов
Как очистить чугунную посуду от ржавчины: самые простые советы, которые вы слышали