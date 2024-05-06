Независимо от того, готовите ли вы настоящую запеканку, лазанью или просто курицу, если посуду для запекания пригорит, вам придется ее очистить.

Как очистить посуду для запекания

Что вам понадобится

  • Лопатка (в идеале пластиковая)
  • Пищевая сода
  • Средство для мытья посуды
  • Горячая вода
  • Скраб-губка

Инструкции

  1. Приступайте к работе с помощью шпателя: чтобы очистить посуду для запекания, соскребайте столько еды, сколько сможете с помощью шпателя. Затем промойте посуду. (Примечание: здесь мы осторожно использовали металлическую лопатку, но лучше использовать пластиковую лопатку, чтобы вы не поцарапали посуду.)

пригорелая посуда

  1. Добавьте пищевую соду: посыпьте большое количество пищевой соды на дно кастрюли. Пищевая сода эффективна для очистки посуды для запекания.
  2. Добавьте средство для мытья посуды: добавьте пару струй мыла для посуды, затем наполните кастрюлю горячей водой. Дайте ему постоять на ровной поверхности не менее 15 минут, но даже на ночь.
  3. Поверните шпатель: когда смесь пищевой соды все еще внутри, снова используйте шпатель, чтобы соскоблить все кусочки, которые начали отсоединяться. Вылейте грязную воду.
  4. Добавьте больше пищевой соды: посыпьте больше пищевой соды на поверхность блюда, сосредотачиваясь на любых особенно плохих местах.

посуда

  1. И больше средства для мытья посуды: добавьте точку мыла для посуды на чистящую губку, включите горячую воду и сделайте все, чтобы очистить посуду для запекания.
  2. Повторите при необходимости: периодически промывайте чистящую щетку, когда она наполняется грязью, и при необходимости снова наносите мыло и пищевую соду.
  3. Дайте высохнуть: дайте запеканцы полностью высохнуть, прежде чем убрать ее.

Примечание

  • Если вы приготовили запеканку и точно знаете, что не собираетесь съесть все за один прием, иссякните лишнее и сразу положите его в контейнер для хранения. Я считаю, что когда еда остынет в посуде, пригоревшие кусочки становится еще труднее удалить.

Источник: thekitchn

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