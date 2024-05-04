На щастя, очистити кухонні шафи від жиру не особливо складно — для цього потрібно лише трохи потерти їх хорошим засобом, якщо ви цього не робили деякий час. Більшість кухонних шаф (з пофарбованого дерева, ламінату чи іншого матеріалу) витримують гарне очищення. Просто уникайте використання жорстких миючих засобів, як-от відбілювач, або занадто грубих очищувачів, як-от сталеву вату, щоб не подряпати обробку.

Що вам знадобиться

Тепла вода

Чисті серветки для посуду

Рідина для миття посуду

Відро

Губка

Харчова сода

Дистильований білий оцет

Чисті рушники

Чаша

Розпилювач

Інструкції

Протріть невелику ділянку: перед тим, якочистити кухонні шафи від жиру, заплануйте працювати на невеликій ділянці (приблизно квадрат шести дюймів) за раз. Для початку промокніть чисту кухонну ганчірку теплою водою та обережно протріть місце, щоб розм’якшити бризки жиру. Очистіть місце: змішайте кілька крапель рідини для миття посуду з теплою водою у відрі або великій мисці. Змочіть губку в розчині, відіжміть її, натисніть і тримайте губку на шафі, щоб ще більше вивільнити жир, а потім обережно протріть її круговими рухами. Промийте та повторіть. Це чудовий спосіб очистити кухонні шафи від жиру. Спробуйте м’який скраб: якщо бруд не зникає, з’єднайте в мисці рівні частини теплої води та харчової соди та перемішайте в пасту. Нанесіть пасту на жирні плями та дайте висохнути, потім видаліть пасту чистою тканиною, змоченою в теплій воді. Якщо це все одно не допомогло, спробуйте оцет: змішайте рівні частини дистильованого білого оцту та теплої води в пульверизаторі. Збризніть на ділянку, залиште на п’ять хвилин, потім промийте теплою водою ганчіркою. Висушіть шафу: видаливши жир, висушіть поверхню чистим сухим кухонним рушником, щоб рідина не потрапила під покриття. Насолоджуйтеся результатом, коли вам вдалося очистити кухонні шафи від жиру.

Джерело: thekitchn

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