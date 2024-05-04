К счастью, очистить кухонные шкафы от жира не особенно сложно – для этого нужно лишь немного потереть их хорошим средством, если вы этого не делали некоторое время. Большинство кухонных шкафов (из окрашенного дерева, ламината или другого материала) выдерживают хорошую очистку. Просто избегайте использования жестких моющих средств, таких как отбеливатель, или слишком грубых очистителей, таких как стальная вата, чтобы не поцарапать обработку.

Что вам понадобится

Теплая вода

Чистые салфетки для посуды

Жидкость для мытья посуды

Ведро

Губка

Пищевая сода

Дистиллированный белый уксус

Чистые полотенца

Чашка

Распылитель

Инструкции

Протрите небольшой участок : перед тем, как очистить кухонные шкафы от жира, запланируйте работать на небольшом участке (приблизительно квадрат шести дюймов) за раз. Для начала промокните чистую кухонную тряпку теплой водой и осторожно протрите место, чтобы размягчить брызги жира. Очистите место : смешайте несколько капель жидкости для мытья посуды с теплой водой в ведре или большой миске. Смочите губку в растворе, отожмите ее, нажмите и держите губку на шкафу, чтобы еще больше высвободить жир, а затем осторожно протрите круговыми движениями. Промойте и повторите. Это отличный способ очистить кухонные шкафы от жира. Попробуйте мягкий скраб : если грязь не исчезает, соедините в миске равные части теплой воды и пищевой соды и перемешайте в пасту. Нанесите пасту на жирные пятна и дайте высохнуть, затем удалите пасту чистой тканью, смоченной в теплой воде. Если это не помогло, попробуйте уксус : смешайте равные части дистиллированного белого уксуса и теплой воды в пульверизаторе. Сбрызните на участок, оставьте на пять минут, затем промойте теплой водой тряпкой. Высушите шкаф : удалив жир, высушите поверхность чистым сухим кухонным полотенцем, чтобы жидкость не попала под покрытие. Наслаждайтесь результатом , когда вам удалось очистить кухонные шкафы от жира.

Источник: thekitchn

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