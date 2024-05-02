Якщо ви дійсно бачите повільний дренаж, настав час очистити каналізацію, щоб уникнути надто серйозних проблем. Ви можете це зробити навіть самостійно, якщо використаєте цей саморобний засіб:
Як самостійно очистити каналізацію
Інгредієнти
- Окріп-гаряча вода
- Харчова сода (приблизно чашка)
- Свіжовичавлений лимонний сік (приблизно чашка)
Обладнання
- Ложка або воронка (необов'язково)
- Пробка для ванни або ганчірка
Інструкції
- Запустіть гарячу воду: перед тим, як очистити каналізацію, увімкніть раковину або душ на повну потужність і запустіть їх на кілька хвилин, а потім дайте їм стекти. Якщо ваша вода не стає надто гарячою (а може й не бути, тому що EPA рекомендує підтримувати її на рівні 120 градусів для енергоефективності та безпеки), закип’ятіть велику каструлю з водою на плиті та вилийте її в каналізацію. Дочекайтеся, поки стече вода; це перший крок до послаблення зброї.
- Насипте харчову соду: повільно відправте приблизно чашку харчової соди в каналізацію, використовуючи ложку або лійку, якщо потрібно. Робіть це потроху, щоб все не застрягло у верхній частині каналізації. Це точно має допомогти очистити каналізацію.
- Додайте лимонний сік: повільно налийте лимонний сік поверх харчової соди. Приготуйтеся до певних дій: це спричинить шипучу хімічну реакцію.
- Накрийте та почекайте: скористайтеся пробкою для ванни або ганчіркою, щоб накрити дренаж, і почекайте. Дайте суміші достатньо часу, приблизно півгодини, і тримайте її під кришкою весь час.
- Знову запустіть воду: відкрийте зливну трубу та налийте в неї гарячу воду (знову з крана або нагріту на плиті), дайте їй потекти кілька хвилин. Зачекайте, поки все стече.
- Повторіть за потреби: якщо дренаж дуже засмічений, може знадобитися кілька раундів, перш ніж вам вдастьсяочистити каналізацію. Але за допомогою належного догляду (повторюйте цей процес два-чотири рази на рік, залежно від вашої родини) ви можете запобігти повторному накопиченню цих великих засмічень.
Джерело: thekitchn
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