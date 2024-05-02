Если вы действительно видите медленный дренаж, пора очистить канализацию во избежание слишком серьезных проблем. Вы можете это сделать даже самостоятельно, если используете это самодельное средство:
Как самостоятельно очистить канализацию
Ингредиенты
- Кипяток-горячая вода
- Пищевая сода (примерно чашка)
- Свежевыжатый лимонный сок (примерно чашка)
Оборудование
- Ложка или воронка (необязательно)
- Пробка для ванной или тряпка
Инструкции
- Запустите горячую воду: перед очисткой канализации включите раковину или душ на полную мощность и запустите их на несколько минут, а затем дайте им стечь. Если вода не становится слишком горячей (а может и не быть, потому что EPA рекомендует поддерживать ее на уровне 120 градусов для энергоэффективности и безопасности), вскипятите большую кастрюлю с водой на плите и вылейте ее в канализацию. Дождитесь, пока вода стечет; это первый шаг к ослаблению оружия.
- Насыпьте пищевую соду: медленно отправьте примерно чашку пищевой соды в канализацию, используя ложку или воронку, если нужно. Делайте это понемногу, чтобы все не застряло в верхней части канализации. Это должно помочь очистить канализацию.
- Добавьте лимонный сок: медленно налейте лимонный сок поверх пищевой соды. Приготовьтесь к определенным действиям: это приведет к шипучей химической реакции.
- Накройте и подождите: воспользуйтесь пробкой для ванной или тряпкой, чтобы накрыть дренаж, и подождите. Дайте смеси достаточно времени, примерно полчаса и держите ее под крышкой все время.
- Снова запустите воду: откройте сливную трубу и налейте в нее горячую воду (опять из крана или нагретую на плите), дайте ей потечь несколько минут. Подождите, пока все стечет.
- Повторите при необходимости: если дренаж очень засорен, может потребоваться несколько раундов, прежде чем вам удастся очистить канализацию. Но с помощью надлежащего ухода (повторяйте этот процесс два-четыре раза в год, в зависимости от вашей семьи) вы можете предотвратить повторное накопление этих больших засоров.
Источник: thekitchn
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